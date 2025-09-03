Facu González y Gustavo Puerta se estrenan en una sesión sin Andrés Martín

Día de estreno en los Campos de Sport, con el primer entrenamiento de los últimos ficahjes del mercado estival: Facundo González y Gustavo Puerta. ... Una sesión en la que los nuevos no pudieron coincidir aún con todos sus compañeros. La ausencia más destacada fue la de Andrés Martín, que trabajó al margen del grupo. En la enfermería continúan Maguette Gueye y Arana. Además, los internacionales Andreev, Peio Canales, Sergio Martínez y Jorge Salinas ya se han marchado con sus respectivas selecciones y serán baja el domingo ante el Almería.

Quien sí estuvo ya con sus compañeros fue Clément Michelin, pese a que, por problemas físicos, se perdió el partido del pasado sábado contra el cuadro ceutí. En principio, debería estar disponible para viajar a Almería.

Después de la tradicional bienvenida a los nuevos inquilinos del vestuario, la presencia de los nuevos pareció aumentar la intensidad del trabajo. Sube el nivel de la plantilla y también la competencia por un puesto. Facundo González y Gustavo Puerta dejaron las primeras notas de lo que pueden dar como futbolistas verdiblancos y también muestra de la actitud con la que llegan. El colombiano le dio un fuerte golpe a Marco Sangalli en la disputa de un balón en un lance del juego.

Andrés Martín apareció al final del entrenamiento para hacer algo de trabajo fisico. Además, José Alberto aprovechó para tener una charla con el futbolista sevillano.