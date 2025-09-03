El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gustavo Puerta en una jugado juno a Íñigo Sáinz Maza Juanjo Santamaria
Fútbol | Racing

Facu González y Gustavo Puerta se estrenan en una sesión sin Andrés Martín

El andaluz entrenó al margen en las Instalaciones Nando Yosu, donde tampoco estuvieron los lesionados Maguette Gueye, Arana y los internacionales Andreev, Peio Canales, Sergio Martínez y Salinas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:55

Día de estreno en los Campos de Sport, con el primer entrenamiento de los últimos ficahjes del mercado estival: Facundo González y Gustavo Puerta. ... Una sesión en la que los nuevos no pudieron coincidir aún con todos sus compañeros. La ausencia más destacada fue la de Andrés Martín, que trabajó al margen del grupo. En la enfermería continúan Maguette Gueye y Arana. Además, los internacionales Andreev, Peio Canales, Sergio Martínez y Jorge Salinas ya se han marchado con sus respectivas selecciones y serán baja el domingo ante el Almería.

