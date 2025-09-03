El Racing mantiene el bloque y sube la apuesta en busca del salto de calidad

Mantener el bloque, con sus pilares más importantes, era el principal objetivo del director deportivo del Racing, Chema Aragón, durante el mercado de fichajes que ... quedó cerrado este lunes. Para, a partir de esos cimientos, dar un salto de calidad. Lo primero, se consiguió y lo segundo, a priori, parece que también, aunque tendrá que ser la pelota la que dé o quite razones.

El club, en esa movida última jornada de la ventana estival, recibió numerosas llamadas por los Andrés Martín, Íñigo Vicente o Juan Carlos Arana –por este último, pese a estar lesionado, incluso por encima de sus compañeros y es que los delanteros son los más cotizados siempre–. Sin embargo, no hubo propuestas serias, más allá de consultas y alguna cifra en forma de globo sonda. La absoluta negativa desde las oficinas de los Campos de Sport a negociar en cualquiera de los casos y el remitir a los interesados a las cláusulas de rescisión espantó a los interlocutores. Así pues, los futbolistas clave del proyecto se mantienen y ahora hace falta que los recién incorporados, a los que se espera hoy en Santander, suban el nivel, como ya están haciendo Asier Villalibre y Peio Canales.

Sí que estaba abierto a negociar el Racing, al menos para una cesión de Suleiman Camara, pero el futbolista no ha dado un paso adelante para salir dentro de las opciones que ha manejado tanto en Primera RFEF como en el fútbol portugués y el club, sin urgencia y ante un futbolista con un contrato largo, no tenía necesidad de rescindir el contrato, así que, avanzada la tarde y sin opciones claras, optó porque el hispano-gambiano, que en el vestuario es uno más y su actitud y trabajo es muy profesional, permaneciese dentro de la plantilla como una pieza más para un José Alberto que no cuenta con él. Es probable que se quede inédito –al menos en Liga– hasta enero. La permanencia del extremo hizo que no cristalizase la cesión de Ali Houary. Yen el caso de Jeremy, no ha habido préstamo al Ceuta porque, al no llegar ningún delantero más, se optó por mantener al canterano.

El esfuerzo que ha hecho el Racing para mantener a sus futbolistas clave ha tenido éxito. Y, aunque Chema Aragón ha ido de farol durante el mercado estival, dando a entender que no había dinero para traspasos, el Racing subió la apuesta con la contratación de Gustavo Puerta. Desde el club se niegan a dar cifras, de acuerdo a un supuesto acuerdo de confidencialidad entre las partes, pero el CSKA de Moscú estaba dispuesto a pagar ocho millones de euros por el colombiano y el Hull City, 3,5 como opción de compra. Lo que haya concretado el club cántabro estará por debajo de eso, pero dependerá de variables, porcentajes de derechos y demás. Eso y que, además, el centrocampista procedente del Bayer Leverkusen se convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, si no el mejor.

A eso hay que añadir la otra apuesta del final de mercado, con el central uruguayo Facundo González. Un futbolista al que la web Transfermarkt valora en tres millones de euros –3,5 a Gustavo Puerta– y por el que el Racing se guarda una opción de compra con diversas variables que tampoco han trascendido, pero el ascenso a Primera División puede convertirla en obligatoria.

Queda margen salarial

Y, a pesar del caché de las incorporaciones, al Racing le ha sobrado margen salarial para haberse metido en alguna otra operación. Un remanente que quedará y puede aumentar ligeramente de cara a la ventana de enero. Yquedará para el mercado invernal ese margen, porque el club está satisfecho con lo conseguido y no tiene intención de hacer ningún movimiento respecto a futbolistas que se encuentren en paro. Nunca se puede descartar al cien por cien, por lo que pueda pasar, pero el director deportivo no va a buscar nada de forma activa.

Así que, sobre el papel, y con los pequeños peros de que se echa de menos algún futbolista más de banda –uno de los jugadores con los que ha negociado el club ha sido el francés del Legia de Varsovia Migouel Alfarela, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto– y que no se ha conseguido sacar a Suleiman Camara, el mercado de fichajes protagonizado por Chema Aragón ha sido de nota alta. Aunque, en el fútbol, tendrán que ser los resultados los que refrenden la calificación.

Las claves Gasto El Racing no ha hecho uso del límite salarial al completo, por lo que deja algo para el mes de enero Alto nivel Juventus, Leverkusen, Athletic, Feyenoord, Espanyol y Alavés son los clubes de procedencia

Precisamente, unos resultados que le han servido de argumento al vallisoletano para convencer a los futbolistas. El lunes, a su llegada a los Campos de Sport a eso de las 17.00 horas y sin haber cerrado ninguna de las dos incoporaciones, a la pregunta de si estaba tranquilo, Aragón respondió al primer toque:«Nueve de nueve. ¿Cómo no voy a estar tranquilo?».

A falta de que lo confirmen sobre el terreno de juego, para ver el nivel de la apuesta que ha hecho el Racing sólo hay que ver los clubes de procedencia de los recién llegados:Juventus, Bayer Leverkusen, Espanyol, Feyenoord, Alavés, Athletic. Entidades de primera línea que tienen entre su patrimonio a estos futbolistas.

Ahora ya serán los jugadores los que tengan que hacer buena la apuesta de Chema Aragón. Tienen trabajo por delante, porque, por ejemplo, Facundo González viene de haber disputado apenas 80 minutos, en seis partidos, con el Feeyenord la pasada temporada. Mientras que Gustavo Puerta, que sí fue protagonista en el Hull City el curso anterior, ha vivido un estresante verano antes de llegar hasta aquí. A ellos se añade el anterior incorporado por el Racing, Pablo Ramón, que sí ha realizado pretemporada, pero no disputa un encuentro oficial desde abril de 2024, cuando cayó gravemente lesionado. Pero, de momento, visto el rendimiento de Asier Villalibre y Peio Canales, el criterio de Chema Aragón se ha ganado la confianza en que los futbolistas que ha contratado son los adecuados. El racinguismo ya tiene ganas de verlos sobre el terreno de juego.