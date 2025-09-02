El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Facu González y Gustavo Puerta, este martes en los Campos de Sport. RRC
Racing

«Una oportunidad» para Facu González y Gustavo Puerta

Los nuevos fichajes racinguistas se ponen a disposición de José Alberto para debutar ya el domingo en Almería

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:36

Los dos nuevos, que se pondrán este miércoles a las órdenes de José Alberto, coinciden. Para ellos, llegar al Racing es «una oportunidad». Así lo ... expresaron Gustavo Puerta y Facu González en unas declaraciones distribuidas por el club a su llegada al aeropuerto de Loiu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  3. 3

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  4. 4

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  5. 5

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  6. 6

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  7. 7

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  8. 8

    Un banco, una inmobiliaria y ahora una panadería en la galería comercial de Valdecilla
  9. 9 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026
  10. 10

    Educación y docentes mantienen en Cantabria el pulso a una semana del inicio de curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Una oportunidad» para Facu González y Gustavo Puerta

«Una oportunidad» para Facu González y Gustavo Puerta