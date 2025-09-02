«Una oportunidad» para Facu González y Gustavo Puerta

Los dos nuevos, que se pondrán este miércoles a las órdenes de José Alberto, coinciden. Para ellos, llegar al Racing es «una oportunidad». Así lo ... expresaron Gustavo Puerta y Facu González en unas declaraciones distribuidas por el club a su llegada al aeropuerto de Loiu.

El colombiano reconoció que el mercado fue «algo loco para mí y mi entorno, porque con la sanción del Hull cambiaron algunos planes». El Racing se interpuso en su camino y comenzó a conocer un club «histórico de España, que ha sido siempre de Primera y con las expectativas muy altas. Lo veo como una oportunidad para seguir demostrando el talento que tengo y devolver al equipo a donde se merece. Vengo con mucha ilusión de poder aportar lo mejor de mí». Esa historia y «la hinchada, te animan a venir acá».

Se define como un mediocentro «con mucho caracter y liderazgo. Me gusta asumir el rol de ser el que empuja al equipo, a los compañeros, de los que le gusta ir hacia delante. Ser protagonista. Llegar al área, tener el balón, con buena técnica y buena pegada». Y le convenció «la forma de jugar». «Ahora ya será la decisión del técnico. Estoy preparado para cuando me toque jugar», dijo, antes de asegurar que, «si Dios me puso acá, fue por algo bueno».

Mientras tanto, Facu González regresa a España, ya que pasó su infancia y adolescencia entre Barcelona y Valencia. «Cuando tenía cuatro años, mi familia tomó la decisión de venir a buscar un futuro, un crecimiento». Así que conoce el club. «Es un gigante. En el momento que tengo la opción de venir, como jugador se ve como una oportunidad».

El uruguayo contó que «tanto el entrenador como el director deportivo nos transmitieron la forma de jugar, la ambición que hay en el club y la importancia de la gente, que ser el motor del equipo».

Por otro lado, sobre su forma de entender el fútbol, Facu González explicó que le gusta «jugar la pelota desde atrás, que el equipo tenga presión tras pérdida, que el contrario no salga de su cancha. El fútbol que se merece la gente ver». Incluso, fue más allá al hablar de «un Racing dominador». Y, sobre sí mismo, afirmó ser «agresivo; en la Serie A pude experimentar y me enseñó mucho a nivel defensivo, cosas que igual no tenía en España. Me definó como trabajador, no doy la pelota por perdida ni en los entrenamientos y voy a intentar devolver esa confianza que se me dio desde el club». Por todo ello, viene «con ganas y ambición de poder ayudar al equipo». Ambos tendrán este miércoles su primera sesión de entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu.