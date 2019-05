El Baleares será el rival del Racing en el play off de ascenso El conjunto santanderino jugará el primer partido en casa, este fin de semana, y la vuelta, días 1 ó 2 de junio, será en Mallorca | Los mallorquines, que han dominado con autoridad el grupo 3, del que son campeones matemáticos hace dos semanas ASER FALAGÁN Santander Lunes, 20 mayo 2019, 17:00

El Baleares será el rival del Racing en el play off de ascenso a Segunda División. El conjunto Iván Ania se medirá al conjunto balear en la eliminatoria de campeones, cuyo partido de ida se celebrará este fin de semana (25 ó 26 mayo) en el Sardinero y la vuelta será el siguiente fin de semana, días 1/2 de junio, en el campo de Son Malferit en Mallorca. El del Atlético Baleares es un caso particular. Los mallorquines han dominado con autoridad el grupo 3, del que son campeones matemáticos hace dos semanas, y tienen en el empresario alemán afincado en Palma Ingo Volckmann, accionista mayoritario desde 2014, su gran valor. De hecho se trata de un club modesto con unas instalaciones igualmente modestas que desde hace varias temporadas se plantea el asalto al fútbol profesional. Le está costando más de lo esperado, ya que la inversión comenzó con el club aún en Tercera División y todavía con otros empresarios detrás, pero esta temporada ha dado al fin, tras disputar varias fases de ascenso, síntomas de madurez de un equipo que con una economía deficitaria ha visto cómo, según Palco 23, su máximo accionista tenía que invertir el año pasado ocho millones de euros para cuadrar las cuentas. Juega desde 2015 en Son Malferit, con capacidad para 2.000 espectadores, hasta culminar las obras del Estadi Balear, lo que le obligaba limitar el número de abonados.

Los baleares tienen en el banquillo a un clásico de la Segunda B y, más en concreto, de ese grupo norte en el que con entradas y salidas de equipos gallegos se encuadra el Racing: Manix Mandiola. Llegó la temporada pasada, cuando un equipo formado para disputar el play off corrió el riesgo real de perder la categoría hasta que con el vasco corrigió el rumbo. Con él, el equipo ha conseguido la estabilidad que no le dieron el alemán Christian Ziege, que le entrenó en la temporada 16-17 y no terminó el curso, ni su sustituto Josico, ni Armando de la Morena.

Sobre el Atlético baleares La plantilla (21 jugadores utilizados) Porteros: Carl, Amengual, Herrera; Defensas: Kike López, Vallori, Rubén González, Vega, Peris, Guasp, Expósito; Centrocampistas: Fullana, Canario, Rovirola, Villapalos, Yelko Pino, Ortiz, Heras; Delanteros: Marc Jiménez, Nuha, Shashoua, Hugo Díaz, Cuenca. Así juega (4-4-2 / 4-2-3-1) Le falta un delantero de referencia. En casa juega un 4-4-2, con un delantero más retrasado.Fuera de casa, un 4-2-3-1. Con un sólido entramado defensivo y la responsabilidad anotadora muy repartida,Mandiola ha adaptado a un jugador ofensivo comoKike López al puesto de carrilero derecho. Fuera Nubirola sustituye a Nuha. El técnico (Manix Mandiola) Javier Mandiola Alberdi (Eibar, 1958) es un clásico de la Segunda B y del fútbol vasco. Con fama de resultadista, sus equipos son sólidos y fiables. Beasain, RealUnión, Alavés, Eibar (estos dos en 2ª),Tudelano yBurgos en su currículum.

Ahora el modesto club aspira a culminar un proyecto que arrancó hace una década, cuando otro empresario alemán, Matthias Kühnlk, y el local Bartomeu Cursach se decidieron a rescatar a un equipo que había caído en 2005 a Regional Preferente. En 2008 el club ya estaba de vuelta enSegunda B, poco después se transformó en Sociedad Anónima Deportiva pese a no ser obligatorio y más adelante fuertes inversiones fallidas para ascender a Segunda precipitaron la salida de Cursach y la entrada de Volckmann.

Precisamente un alemán, Carl, defiende la portería después de dos temporadas como suplente. A los 24 años se ha afianzado en el equipo y ha salvado unos cuantos puntos. Es el último bastión de un equipo que, como ocurre con todos los de Mandiola, se construye a partir de la seguridad defensiva. Ha encajado algún tanto de más para su condición de campeón, pero eso no le impide estar invicto desde la jornada 18.

Como cualquier equipo de Mandiola, el Baleares es muy sólido en defensa (aunque ha encajado 27 tantos, alguno más de lo que se podía esperar para un líder sólido) y no se da demasiadas alegrías en ataque. Su máximo goleador es el español originario de Gambia Nuha, que a sus 25 años es un trotamundos de la categoría de bronce que suma diez goles en 34 partidos. Un saldo algo escaso para un equipo en el que se reparten mucho los goles.

Destacan el capitán Fullana, el joven Samuel Shashoua, un juvenil inglés llegado desde las secciones inferiores del Tottenham que cumplirá el mes que viene los veinte años y ha sido titular durante casi todo el curso. Otro trotamundos como Kike López, aporta solidez en las bandas, como le da profundidad Canario y pone la experiencia junto a un clásico del fútbol balear como el citado Fullana, Marc Jiménez, que con ocho tantos es el segundo máximo goleador, Guasp y Hugo Díaz.