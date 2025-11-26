El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Sainz-Maza trata de frenar a Arana en la sesión de este miércoles. Javier Cotera

Íñigo Sainz-Maza y Michelin se ejercitan con el grupo

José Alberto trabajó este miércoles con todos sus futbolistas, aunque el domingo no podrá contar con el sancionado Maguette

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

Pleno de efectivos en la sesión de este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. José Alberto pudo trabajar con todos sus futbolistas, ... incluidos unos Íñigo Sainz-Maza y Clèment Michelin, que llevaban una semana renqueantes. El de Ampuero y el francés están disponibles para el partido del domingo –16.15 horas– frente al Eibar en los Campos de Sport.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  4. 4

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  7. 7 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  8. 8

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances
  9. 9

    Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Íñigo Sainz-Maza y Michelin se ejercitan con el grupo

Íñigo Sainz-Maza y Michelin se ejercitan con el grupo