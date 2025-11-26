Íñigo Sainz-Maza y Michelin se ejercitan con el grupo

Pleno de efectivos en la sesión de este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. José Alberto pudo trabajar con todos sus futbolistas, ... incluidos unos Íñigo Sainz-Maza y Clèment Michelin, que llevaban una semana renqueantes. El de Ampuero y el francés están disponibles para el partido del domingo –16.15 horas– frente al Eibar en los Campos de Sport.

Además, el capitán tiene opciones de ser titular. Al menos, en el once habitual del equipo verdiblanco se ha abierto una puerta en el doble pivote después de que Maguette Gueye viese la quinta amarilla del curso en El Plantío, ante el Burgos. Tendrá que cumplir castigo y el míster deberá buscar un recambio que acompañe a Gustavo Puerta en el doble pivote. El citado Íñigo Sainz-Maza, Aritz Aldasoro y Sergio Martínez son los candidatos a entrar en la hoja de alineaciones.

De momento, de las probaturas que hizo el entrenador asturiano en la sesión de este miércoles no se pueden sacar demasiadas conclusiones. En los diversos partidillos a campo reducido fue rotando las parejas de mediocentros.

De lo poco que llamó la atención fue el hecho de que Marco Sangalli se ejercitó en todo momento como lateral derecho, pese a estar Michelin y Álvaro Mantilla disponibles. Y, por otro lado, Jorge Salinas sí que alternó el lateral zurdo con el perfil izquierdo del centro de la zaga.

Así como Maguette Gueye vio la quinta cartulina en Burgos, su compañero de sala de máquinas, Gustavo Puerta, es el futbolista que, a día de hoy, el Racing tiene apercibido con cuatro cartulinas. El colombiano se salvó en El Plantío, porque pudo ver alguna tarjeta. Sin embargo, el colegiado tuvo piedad. Clave en el once de José Alberto, viene de perderse recientemente un partido por la citación de su selección y en breve podría quedarse sin jugar otro por amonestaciones.