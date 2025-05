«Si jugamos así, sin duda lo conseguiremos»

«Mi sensación es que no se puede hacer más para ganar el partido», señaló José Alberto en sus primeras palabras tras el reparto de ... puntos en El Sardinero. Para el técnico del Racing «el primer acercamiento nos penaliza, porque acaba en el gol», pero el asturiano fue tajante con respecto a la segunda mitad, «en las fuimos muy superiores y hemos generado ocasiones para ganar el partido; hemos tenido dos o tres ocasiones para ganar, pero otra vez nos ha faltado finalización». Esa fue la clave para un José Alberto, que pese a todo se mostró contento en lo anímico. «Hemos sido nosotros y hoy me siento orgulloso de mi equipo».

Para el entrenador del Racing, lo más importante, más allá del resultado que no dejó contento as nadie, fue la posibilidad de recuperación y de intensidad que demostró el equipo después de la desastrosa tarde en Cartagena. «Hacia mucho tiempo que no veía un partido así.No se cómo, si directo o no directo, pero jugando así lo vamos a conseguir», declaró con contundencia.

No quiso ni oír hablar del play off. «No quiero que saquéis lecturas. Vamos a pensar en el Almería y en el siguiente partido y vamos a ponerle difícil las cosas a los equipos de arriba. Vamos a pelear y a tener opciones hasta la última jornada».

Lo repitió hasta en tres ocasiones. Lo reiteró y lo dijo de tres maneras distintas. «Si el equipo está como hoy no tengo dudas de que conseguiremos el ascenso».

Sobre el árbitro y su labor sobre el campo no quiso entrar de lleno, aunque recordó que las presiones exteriores «claro que influyen». Admitió que el colegiado de este domigno «tuvo un partido difícil, intenso», pero también no estuvo correcto del todo «porque hay una ocasión clara que condiciona, que es la segunda amarilla a Rahim». Y además, señaló que «el Racing es el equipo que más faltas recibe, porque no hay otra forma de pararnos y en es eso siempre salimos mal parados».

Por más que pasaba la comparecencia, a José Alberto no se le iba la sensación de «haber perdido dos puntos ante un gran equipo». El míster valoró aún así que «delante teníamos un equipo con una plantilla que cuesta mucho dinero y en ninguno de los dos partidos nos ganaron». Pero aún así, y pese a los méritos de este domigno, el técnico racinguista insistió en que «de nada me vale hacer este partido y la semana que viene no mantenerlo. Necesitamos ver al equipo tal y como lo vimos hoy –por este domigno–».

Sobre el gol del Oviedo, entonó el mea culpa. «Lo hemos defendido mal. Nosotros no marcamos al hombre. Hemos estado desajustados en la zona y viene de una jugada muy tonta».

La afición empieza a ver como una alternativa el play off, sin embargo, el míster fue directo. «Si se hace un partido como el otro día se va enrabietada, pero hoy se marchará orgullosa porque su equipo lo ha dado todo y no ha ganado por falta de acierto».

José Alberto restó importancia a lo que piensen los demás rivales sobre el Racing. «Me da igual lo que piensen los demás. Me importa lo que hacemos y lo que tenemos que hacer». Y sí, por tercera o cuarta vez, lo volvió a repetir a tes de marcharse. «Me voy muy jodido para casa por el resultado, pero orgullos de mi equipo y verle otra vez como hacia tiempo que no lo veía», concluyó.

El final de Liga es una partida de ajedrez. Minutos antes, Veljko Paunovic, el entrenador del Oviedo, tampoco le quitó confianza y posibilidades a su equipo de cara al ascenso que pelean los dos, Racing y Oviedo. «Hay que hacer nuestro trabajo. Veo al equipo bien y capaz de enfrentarse a todo. Ganar los partidos que quedan y luego ya verán. Nos vamos decepcionados, pero podía haber ganado cualquiera».