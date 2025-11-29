Michelin, con una lesión en el gemelo derecho, estará fuera varias semanas

Clèment Michelin está descartado para el partido de mañana ante el Eibar. También para el del miércoles en Ponferrada. Y el de la próxima semana ... en Cádiz. Eso, seguro. Pero tiene pinta de que será más. Que incluso ante el Granada haya jugado su último encuentro de 2025. Una lesión en el gemelo derecho –a falta de confirmación oficial por parte del club, una rotura de fibras– ha dejado KO al lateral francés.

Se quedó fuera de la convocatoria para Burgos por un problema muscular en un aductor. Esta semana volvió al grupo y estaba entrenando bien, hasta que el jueves, en la sesión celebrado en los Campos de Sport, cayó lesionado. Cabizbajo, enfiló el túnel de vestuarios junto a uno de los fisios. Ya sabía que la cosa no pintaba bien.

Visiblemente tocado de ánimo, el francés pasó la sesión de ayer en las Instalaciones Nando Yosu, sentado en una nevera, con el psicólogo del club. «Ha sido una pena, porque 'Clem' había hecho dos sesiones buenísimas hasta lesionarse. No es una recaída, es en otra zona. Son estas cosas que son difíciles de explicar. Lo vamos a perder durante un tiempo, que es una pena, porque estaba volviendo a un gran nivel y esperamos mucho de él», comentó José Alberto ayer en rueda de prensa.

El técnico verdiblanco había podido trabajar miércoles y jueves con todos los futbolistas de su plantilla. Todos estaban disponibles para recibir mañana al Eibar salvo Maguette Gueye, que tendrá que cumplir un partido de sanción. Sin embargo, el infortunio de Michelin hace perder de nuevo un efectivo.

Precisamente, esta semana Marco Sangalli había estado entrenando como lateral derecho. Ahora, para ese puesto de cara a los tres partidos que tiene que afrontar el Racing en una semana, José Alberto cuenta, además de con el polivalente futbolista vasco, con Álvaro Mantilla. Más allá de otras opciones en caso de urgencias, como las de trasladar a centrales como Pablo Ramón o Javi Castro, a la banda.

La lesión de Michelin ha sido la mala noticia de la semana dentro de un equipo con la flecha hacia arriba después de la importante y convincente victoria cosechada el pasado domingo en El Plantío, contra el Burgos.