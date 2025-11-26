El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Inicio de las obras, con Manolo Higuera charlando con los responsables institucionales.

Las obras de las gradas de La Albericia, en marcha

Las excavadoras ya trabajan en la creación de una rampa de acceso para la maquinaria y el material de unos trabajos que tienen una duración prevista de cuatro meses

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:41

Las obras para la construcción de las gradas en las Instalaciones Nando Yosu ya están en marcha. Desde el pasado lunes, las máquinas trabajan de ... cara a una actuación que ya llevaba mucho tiempo de retraso. Dos años y medio después del anuncio del proyecto, ahora se abren cuatro meses de labor hasta que las nuevas plateas sean una realidad.

