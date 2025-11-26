Las obras de las gradas de La Albericia, en marcha

Las obras para la construcción de las gradas en las Instalaciones Nando Yosu ya están en marcha. Desde el pasado lunes, las máquinas trabajan de ... cara a una actuación que ya llevaba mucho tiempo de retraso. Dos años y medio después del anuncio del proyecto, ahora se abren cuatro meses de labor hasta que las nuevas plateas sean una realidad.

Por el momento, este miércoles las máquinas están creando una rampa de acceso en la zona norte del recinto, por el que dar entrada a todo el material y la maquinaria necesaria.

Movimiento de tierra junto al campo 4.

En principio, se espera que las obras afecten lo menos posible al trabajo de los equipos de cantera en los próximos meses. Todo para instalar unas gradas entre los campos 3 y 4 que permitan una mayor comodidad a los asistentes, que hasta ahora no cuentan con ningún lugar donde sentarse o resguardarse.

32 meses

En marzo de 2023, el entonces vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, presentó el proyecto, ya con presupuesto aprobado, y el Ejecutivo actual, de María José Saenz de Buruaga decidió seguir adelante con él. Adjudicado a Vías y Construcciones del Norte con un precio de 542.193,20 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses «contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo con resultado viable». Es decir, que en 2026 la nueva infraestructura debe ser una realidad.

Llega justo en un momento en el que las Instalaciones Nando Yosu, que cuentan con dos campos de césped natural y otros tantos sintéticos, están al límite de su capacidad. Tanto que desde la temporada pasada el Racing tiene un convenio con el Ayuntamiento de El Astillero para que tanto su equipo femenino y el Rayo Cantabria jueguen en La Planchada, en los renombrados como Campos de Sport de El Astillero.

Las gradas, financiadas por el Gobierno autonómico, deben solucionar una carencia histórica. Solo el campo Santi Gutiérrez Calle, reservado al primer equipo y, hasta 2024, feudo del Rayo, cuenta con graderío -y uno solo-, mientras que el número dos y los dos de hierba artificial, los que se emplean para el fútbol educativo y diversas categorías inferiores, no tienen ningún tipo de tribuna y localidad, como tampoco almacén de equipamiento.

Sin embargo, esta actuación no resulta suficiente, puesto que otro problema acuciante es la no disponibilidad de campos para todos los equipos. La solución preferida por el Racing es la ampliación de La Albericia con un nuevo campo con graderíos y dimensiones reglamentarias e incluso un sexto, aunque en este caso conseguir las dimensiones mínimas resultaría más complejo. Para ello es imprescindible que las instalaciones crezcan, y el único lugar en el que hacerlo es sobre los terrenos que las separan de la S-20, al norte, catalogados además como de uso deportivo.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Santander, tal y como reconoció la pasada semana la alcaldesa, no ha avanzado en este aspecto, cuya única solución, en principio, es la de la expropiación, ya que son múltiples los propietarios del terreno. En el Racing no descartan, de no poder completarse la ampliación, la posibilidad de construir una nueva ciudad deportiva fuera de la ciudad.