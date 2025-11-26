El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Racing sopesa trasladar la ciudad deportivaa otro municipio al no actuarse para la ampliación

S.H./ A.F.

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:04

Las dos gradas de los campos de césped sintético suponen un avance y dotan a las Instalaciones nando Yosu de una infraestructura muy necesaria, pero ... en absoluto solucionan el perentorio problema, especialmente de capacidad, que sufre la ciudad deportiva verdiblanca. Esta actuación no resulta suficiente, puesto que el problema más acuciante es la no disponibilidad de campos para todos los equipos. La solución preferida por el Racing es la ampliación de las actuales instalaciones con un nuevo terreno de juego de dimensiones reglamentarias dotado además de graderíos.Se contaría así con dos campos de césped natural con graderíos, el nuevo con mayor aforo que el del Santi Gutiérrez Calle, con una sola grada en uno de sus fondos, el anexo al edificio multifunción. Incluso aspira, de conseguir los terrenos para expandirse, a construir un sexto, aunque en este caso, con toda probabilidad, de dimensiones más reducidas. Se terminaría así con el probrema que obliga al Racing femenino y al RayoCantabria a disputar sus partidos enEl Astillero.

