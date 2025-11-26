El Racing sopesa trasladar la ciudad deportivaa otro municipio al no actuarse para la ampliación

Las dos gradas de los campos de césped sintético suponen un avance y dotan a las Instalaciones nando Yosu de una infraestructura muy necesaria, pero ... en absoluto solucionan el perentorio problema, especialmente de capacidad, que sufre la ciudad deportiva verdiblanca. Esta actuación no resulta suficiente, puesto que el problema más acuciante es la no disponibilidad de campos para todos los equipos. La solución preferida por el Racing es la ampliación de las actuales instalaciones con un nuevo terreno de juego de dimensiones reglamentarias dotado además de graderíos.Se contaría así con dos campos de césped natural con graderíos, el nuevo con mayor aforo que el del Santi Gutiérrez Calle, con una sola grada en uno de sus fondos, el anexo al edificio multifunción. Incluso aspira, de conseguir los terrenos para expandirse, a construir un sexto, aunque en este caso, con toda probabilidad, de dimensiones más reducidas. Se terminaría así con el probrema que obliga al Racing femenino y al RayoCantabria a disputar sus partidos enEl Astillero.

Para ello es imprescindible que las instalaciones crezcan, y el único lugar en el que hacerlo es sobre los terrenos que las separan de la S-20, al norte, catalogados además como de uso deportivo. Se trata de numerosas parcelas, la mayor parte de ellas de titularidad privada y alguna con actividad ganadera, y se da la circunstancia de que, por la situación de las lindes, sería imprescindible comprar –o expropiar– todas ellas. En caso contrario sería muy complicado –y, según la parcela, imposible– llevar a cabo la ampliación. El Ayuntamiento de Santander, tal como reconoció la pasada semana la alcaldesa,gema Igual, tras la reunión de seguimiento del convenio de los Campos de Sport, no ha llevado a cabo ninguna gestión al respecto.

En consecuencia, el Racing ya estudia como alternativa construir unas nuevas instalaciones en otros terrenos. En este caso, con mucha probabilidad, ya fuera del municipio de Santander, dada la disponibilidad y precio de los terrenos y las condiciones o facilidades que pudiera encontrar para buscar la alternativa a una Albericia que se le ha quedado muy pequeña en diferentes, pero muy especialmente en lo que a número de campos se refiere (de solucionarse este problema el Racing podría solventar los demás para no tener que mudarse) y, ligado a ello, en la disponibilidad de graderíos, dado que ni el Rayo ni el equipo femenino, una de las banderas de Manolo Higuera desde que retornó al club hace poco más de dos años, disputan sus partidos en los Campos de Sport, ni está previsto que lo hagan más allá de algún caso excepcional.

Al mismo tiempo, o al menos de acuerdo con las actuaciones tanto del club como de la Casona, este frente ha quedado en suspenso en tanto se trabaja en el que es ahora el gran proyecto verdiblanco: la reforma integral y ampliación de los Campos de Sport, para la que le resulta imprescindible, si no el apoyo, cuando menos la autorización del Ayuntamiento de Santander, propietario del edificio.