Operación 'cambio de dibujo', en marcha

La pretemporada es tiempo de ensayos y José Alberto le ha dado vuelta a su pizarra. En el primer amistoso del verano, el Racing ganó ... al Eibar en los Campos de Sport de Astillero en acierto y firmaron tablas en poco fútbol y ritmo. Yeray sacó la varita para marcar un golazo y Manu Hernado cerró el marcador. Demasiadas ausencias. Falta mucho por venir.

Racing Jokin Ezkieta, Javi Castro, Yeray, Aldasoro, Vicente, Sangalli, Jeremy, Salinas, Calera, Sergio y Aitor Crespo. También jugaron: Álvaro, Mantilla, Saúl, Manu, Íñigo, Andrés, Maguette, Michelin, Suleiman, Solórzano, Rodri, Diego Díaz e Izan. 2 - 0 Eibar Lluis López, Cristian, Sergio, Magunazaleia, Corpas, Arambarri, Arbilla, Hugo, Alday, Álex y Ekaitz. También jugaron: Magunagoitia, Ayala, Cubero, Carrillo, Javi Martínez, Nolaskoain, Guruzeta, Arrillaga, Olaetxea, Toni Villa, Martón, Marco Moreno, Zubiria, y Markel Arana. Goles: 1-0: m.38, Yeray; 2-0: m.72, Manu Hernando.

Árbitro: Pablo Ibáñez (C. Cántabro).

Incidencias: Campos de Sport de Astillero. 1.800 espectadores.

Aparecieron los equipos en escena imbuidos por la tiranía del marketing que todo lo puede; el Racing de verde oscuro de arriba a abajo y el Eibar de un blanco con rayas negras irreconocible. La creatividad de estos tiempos traiciona la tradición. Aplausos en el recibimiento, aunque la ovación de la mañana se la llevó minutos antes Juan Carlos Arana, que buscaba asiento con sus inoportunas muletas .El canario es el primer daninificado del año. Rotura de un dedo del pie.

Parece que va en serio José Alberto con su cambio de guión y colocó la defensa de tres centrales con la que amaneció desde el minuto uno de esta pretemporada. Javi Castro, como hombre escoba, custodiado por Jorge Salinas y Aitor Crespo fueron los zagueros en el primer acto, donde al Racing le costó asentarse y corrió más detrás del balón que movía el Eibar con soltura e intención.

De los primeros minutos de la puesta en escena racinguista se intuye que se busca un cambio de estilo de ciertos automatismos; se mantienen las líneas juntas y aunque la zaga sigue adelantada, ya no lo es tanto. Carrileros con recorrido y juego interior con hombres con fútbol y 'buen pie', como dicen los nuevos gurús. La conexión de Íñigo Vicente y Yeray le dio opciones al ataque, que sin ser elaborado pudo adelantar a su equipo. Los amistosos son como un día de pesca en el que tiras la caña aquí, allí y más allá hasta que pican. Son días de pruebas y es extraño que todo salga a la primera. Al Racing le costó sentirse cómodo. Estuvo más preocupado de no perderla y de no cometer fallos más que de fluir. Pero terminó fluyendo a ratos. Jeremy la tuvo en un uno contra uno, en lo más destacado de la primera parte. El chaval se aburre en punta y baja a buscarla para participar más. Lo mismo que un Yeray más motivado a correr sin el balón. Dos detalles para el optimismo.

Y con tanto anburrimiento y ritmo anodino, los útimos cinco minutos se volvieron eléctricos. Yeray se sacó de la chistera un lazamiento a cincuenta metros que se coló entre aplausos. El de Isla se emocionó al celebrarlo. De un saque de esquina a favor llegó un mano a mano de Ekaitz con Ezkieta, que el navarro solventó con otro truco de magia. Y para terminar, la conexión Yeray-Íñigo Vicente. Medio taconazo de uno y semivaselina del vasco que... rozó el larguero. Fin de los primeros 45 minutos del curso con poco fútbol colectivo, falta de contundencia y dinamismo –también en el Eibar, es normal– y un torrente de calidad. Lo primero del todo tiene arreglo y lo segundo es un premio que le ha tocado al Racing y que debe aprovechar.

Cambio de once

Tras el descanso, capítulo nuevo, pero siguiendo la misma trama. Once actores distintos y el guión de antes: tres zagueros y dos carrileros con intención. Acumulación de hombres en el centro del campo y movilidad en punta. Maguette cogió la riendas y Suleiman y Michelin las bandas. El Eibar dio un paso más y el Racing se armó, ya más asentado y con confianza. El público cumplió con el rol que tiene en estos bolos de verano, murmullaba y se aburría, tanto como algunos futbolistas en el campo cuando la pelota se esconde. El ritmo de pretemporada es justito hasta para animar. Los chavales seguían las repeticiones de las jugadas en sus móviles sin miedo a perderse nada en el campo. Tanto el Racing como el Eibar empataron a hacer poco. Cada uno a su manera; los de José Alberto en fase de renovación y los armeros con muchas más ganas de jugar la pelota que lo que dice su tradición. Al tran-tran llegó el segundo del día, de certero balón parado tocado por Andrés Martín y rematado impecable por Manu Hernando. Los goleadoes de ayer piden redención a José Alberto.

En resumen, al Racing le falta mucho. Mucho. Es atrevido pedir ahora compás y armonía, basta con equilibrio y eso, a grandes rasgos lo tuvo. La operación 'cambio de dibujo' está en marcha, mientras el equipo, afición y el míster piden a gritos refuerzos en todos los huecos del campo. El roncanrol necesita nuevos músicos.