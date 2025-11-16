Una parte para cada uno

Había lógica incertidumbre con los recambios de los jugadores con compromisos internacionales y, al final, fueron Íñigo, Villalibre y la entrada de Sangalli para que ... Vicente jugara por el medio. Además, Castro entró por Facu moviendo a Pablo Ramón a la izquierda. Y el rendimiento de todos ellos fue óptimo en una primera parte prácticamente perfecta de los de José Alberto.

Dominio

Tuvo unos buenos primeros minutos el conjunto de Pacheta, moviéndose con bastante rapidez, pero cuando el Racing pudo tener una posesión larga ya no soltó el balón. A través de una salida muy buena desde atrás, con buenos apoyos del capitán y de Maguette, el balón empezó a llegar en buenas condiciones a Vicente y a Andrés por el centro, lo que se traduce en peligro.

Centro del campo

Íñigo y Maguette estuvieron a gran nivel con balón y también sin él, ayudando a que el Granada no pudiera jugar dentro y siempre atentos a las segundas jugadas y guardando la posición para permitir total libertad a Íñigo Vicente y Andrés, este último buscando juntarse al centro para crear superioridad al centro del campo nazarí. Ventaja de dos goles más que merecida.

Descanso

Entró Sergio Martínez por Íñigo Sainz-Maza en el centro del campo y en el Granada Arnaiz sustituyó a Alcaraz. El Racing no salió bien después del descanso y Faye empezó a generar problemas a Mantilla. Asier Villalibre daba menos opciones en salida y los visitantes poco a poco se fueron sintiendo cómodos con balón ante un conjunto de José Alberto que ya no podía salir.

Reacción tarde

Los de JAL acusaron que les empataran, pero con el paso de los minutos no supieron reaccionar, y el Granada seguía teniendo ocasiones. Arana apenas aportó (salvo en el tiempo añadido) y la entrada de Suleiman Camara al menos dio velocidad y llegada por su banda. Por su parte el Granada, sin apenas cambios hasta el final, tuvo alguna ocasión clara más que Jokin Ezkieta evitó.