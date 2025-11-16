El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto da instrucciones a sus jugadores en el partido. L. PALOMEQUE
La pizarra

Una parte para cada uno

El Racing dominó con solvencia la primera mitad, pero tras el paso por vestuarios no supo reaccionar al mejor juego nazarí

Lorenzo A.Manchado

Lorenzo A.Manchado

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Bajas

Había lógica incertidumbre con los recambios de los jugadores con compromisos internacionales y, al final, fueron Íñigo, Villalibre y la entrada de Sangalli para que ... Vicente jugara por el medio. Además, Castro entró por Facu moviendo a Pablo Ramón a la izquierda. Y el rendimiento de todos ellos fue óptimo en una primera parte prácticamente perfecta de los de José Alberto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  5. 5

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  6. 6

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  10. 10

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una parte para cada uno

Una parte para cada uno