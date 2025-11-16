Asier Villalibre es el Pichichi de Segunda
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:14
El racinguista Asier Villalibre es el nuevo Pichichi de Segunda División después de marcar ayer ante el Granada y aumentar su cuenta de dianas a ... ocho en catorce partidos. En la lista de máximos goleadores, con siete tantos, le siguen otro racinguista, Jeremy, que se perdió el partido al estar concentrado con la selección de Ecuador; Agus Medina, del Albacete, y Zaka, del Dépor.
