«Hemos perdido dos puntos. No supimos machacarles cuando pudimos»

MARCOS MENOCAL Miranda de Ebro Domingo, 2 septiembre 2018, 09:36

«Hemos perdido dos puntos claramente. No supimos machacarles cuando pudimos. En la segunda parte tuvimos ocasiones para hacerlo». Iván Ania no podía disimular su enfado después del partido. El técnico reconoció que su equipo «fue superior, pero no supo concretar esa superioridad con ocasiones y eso en el fútbol se paga». Se mostró «contento futbolísticamente», incluso admitió que «en juego, se dio un paso importante con respecto a la primera jornada, pero eso hay de demostrarlo con goles».

Ania aseguró que en la segunda parte «se veía que estaba más cerca el 0-2 que el empate y, sin embargo, en una jugada aislada empataron». El entrenador racinguista lamentó que en la segunda mitad «con la entrada de Dani Segovia no se lograron centros al área para aprovechar su altura». «El equipo tuvo posesión, pero después de tanto tiempo sin ocasiones te desgastas. Era difícil hacerle daño al rival y nos faltó chispa en los metros finales», aseguró el asturiano. Ania vivió el partido con muchísima intensidad y en cada acción de los suyos demostró una gran carga de tensión: «Ya me conocen. Yo vivo las cosas así, pero no les meto presión, les transmito confianza». No obstante, sí reconoció que esa intensidad le impide en ocasiones ver las cosas con claridad: «A veces soy tan intenso que juego el partido y no veo cosas que debería. Por eso tengo a Negredo que me ayuda a verlo. Es algo que desde que empecé lo he corregido, pero debo mejorarlo».

Indicó que la ausencia de Cejudo en la convocatoria se debió «a unas molestias» y señaló que «no se va arriesgar a un jugador tan importante en la jornada dos». En cuanto a la Copa del próximo miércoles, de nuevo en Anduva, Ania lo tiene claro: «Queremos pasar la eliminatoria porque nos puede venir bien al club y al equipo, pero lo más importante es la Liga».