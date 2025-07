«¿Plantilla larga o corta? Me da igual. Hay que ver qué tenemos y para qué nos da»

«Hay muchas cosas que ajustar, pero de momento contento». Se cierra la primera semana de pretemporada y el encargado de cerrar la puerta hasta ... hoy -10.30 horas, La Albericia- fue el entrenador del Racing, José Alberto, que habló en público con un talante y un rostro muy diferente a la última vez que lo hizo, un mes antes en Anduva. El fútbol es un estado de ánimo, decía aquel.

El sábado, después del primer partido amistoso tras cinco días de curso nuevo, el semblante del asturiano era otro. Solo faltaba. «Intensidad, sensaciones... Ahora eso es lo que importa más que los resultados», matizó. Y así es, al racinguismo, al que estuvo en El Astillero viendo el ensayo (Racing-Eibar, 2-0) y al que no, lo que le importa es que es 21 de julio, faltan poco más de tres semanas para empezar la Liga y no ha llegado ni un solo refuerzo. «Paciencia», repitió el míster. Desde luego si él la tiene, que es probable que sea el que más se juega en el envite, y sobre todo en los primeros compases, es lógico que el resto también procure tenerla.

«Lo bueno se hace esperar», añadió José Alberto. No va mal tirada la del técnico, ya que el mercado responde a ese tipo de tendencia: los jugadores que marcan la diferencia se comprometen en los últimos días. Ahora bien, al Racing le hace falta de todo y en eso, sus rivales ya han comenzado a adelantarse. Nueve salidas de jugadores han dejado la plantilla con muchas necesidades, al menos eso es lo que se intuye desde fuera, pero el cuerpo técnico parece tener un camino. «La dirección deportiva tiene que ver y analizar y me consta que Chema (Aragón) está analizando todo y está viendo qué puede dar la gente de abajo, cuánto nos puede ayudar y en qué momentos y a partir de ahí, empezar», señaló José Alberto. Según el entrenador racinguista, ese 'modus operandi' del nuevo jefe de la parcela deportiva es el que «puede estar demorando» las operaciones y dejando al Racing como el farolillo rojo, único equipo que no ha incorporado a ningún futbolista.

El técnico racinguista comienza hoy la segunda semana de trabajo estival con «un buen equipo para trabajar ahora, con una buena base, y lo que vaya llegando tiene que ser para aumentar muchísimo la competitividad y ha de ser para mejorar el equipo». No obstante, las carencias son tan numerosas que no solo debe de llegar gente nueva para aportar calidad, sino también cantidad. Aunque en este matiz, ninguno de los mandatarios ha adelantado nada. «El número me da igual», señaló el míster. En este aspecto, podría cambiar la hoja de ruta deportiva y pasar de un plantel profesional muy numeroso, como el del año pasado, a uno con menos efectivos y aderezado con lo de casa, pese a que esta variante está por explorar. «Tienen que ir cogiendo. Hay mucha diferencia en el ritmo, en la intensidad y en las maneras de jugar». Nada nuevo. Más aún si, además, se trabaja con un «sistema nuevo que produce desajustes y ahí el jugador que nos conoce se maneja mejor». No han sido muchos los que han debutado con José Alberto hasta ahora, pero si la plantilla no se alarga, lo mismo tienen un sitio.

En cualquier caso, la «comunicación es clave» durante estos días entre José Alberto y Chema Aragón para «lo único que importa, que es mejorar la plantilla». El míster confía en él, «nos conocemos bien y se puede hablar con él de todo». El técnico dijo del encargado de la tarea que «es un loco del fútbol, al igual que lo soy yo, y sé perfectamente que lo que busca es añadir competitividad al equipo».

Falta un portero, centrales, laterales, mediocentros, hombres de banda y delantero, prácticamente hay necesidades en todos los puestos, sin embargo el perfil del asturiano sigue siendo discreto. «No estamos aquí para pedir. Yo nunca he pedido absolutamente nada, salvo un campo de entrenamiento digno e ir mejorando las instalaciones. Todo lo que he pedido ha sido para el club». Sin hablar de nombres ni de preferencias e intereses, su primera intervención pública del curso acabó dejando claro cuáles son las funciones de cada una de las partes: «La dirección deportiva es la que tiene que confeccionar la plantilla y nosotros sacar el rendimiento a los jugadores que tengamos», concluyó.