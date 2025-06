El play off es ahora

Sergio Herrero Santander Domingo, 1 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pensamiento estoico inunda el discurso futbolístico actual. El manido 'partido a partido' del Cholo Simeone no es más que la reinterpretación balompédica de Marco ... Aurelio, que no es un defensa brasileño, sino que fue un emperador romano: «No te preocupes por el pasado; no puedes cambiarlo. No te preocupes por el futuro, aún no ha llegado. Enfócate en el presente y hazlo significativo». El racinguismo anda dándole vueltas a la frase. El horizonte está claro: la '45' es el objetivo innegociable. Lo que quedó atrás es lo que trae más quebradero de cabeza. Del Racing volador al que está llegando a rastras al final. Lo de Elda escuece cual llaga y el duelo ha durado esta semana más que ninguna. Como aquel rodillo verdiblanco no va a volver, lo mejor es cortar el cordón. El presente es hoy y lo de hoy es una final. Y en la filosofía del fútbol se dice que «las finales no se juegan, se ganan». O se empatan, que tampoco le viene mal al equipo de José Alberto para mantener a raya al Granada y certificar su pase definitivo a la fase de ascenso. Porque el de esta tarde se ha convertido en el primer partido del play off. Hazlo, Racing.

Los verdiblancos vienen de la semana más dura de unas semanas ya de por sí complicadas. Las oportunidades de certificar la lucha por subir a Primera División se han ido desperdiciando hasta casi sustituir la «ilusión que nos persigue» por «la crueldad que nos acucia». Pese a todo, los de José Alberto siguen dependiendo de sí mismos. Al que escribió el guion le va la marcha. Los cántabros se la juegan contra el que les puede quitar el puesto. El Racing será equipo de play off si... puntúa (le vale un empate) o si el Almería no gana en casa al Tenerife.

El Racing será quinto si... vence al Granada esta tarde en los Campos de Sport de El Sardinero o si mantiene un empate contra el conjunto nazarí y el Almería no gana al Tenerife.

El Racing será sexto si... empata contra el Granada y el Almería se impone al descendido Tenerife o si pierde y el Almería no es capaz e imponerse. Este último es el único supuesto en el que le valdría la derrota para lograr la clasificación para el play off.

El Racing se quedará fuera del play off (séptimo) si... pierde y el Almería supera al Tenerife de Álvaro Cervera. Son nueve las posibilidades que se pueden dar en la jornada de hoy y esta es la única que deja a los de José Alberto fuera del play off de ascenso a Primera. Un Granada que viene inflado. Lo que son los estados de ánimo. El Racing viene de hacer una gran temporada, empeorada al final, y la moral está en su momento más bajo. En Los Cármenes, un equipo casi obligado al ascenso directo por potencial, que ha hecho una temporada paupérrima y que va por su tercer entrenador, vive momentos de euforia. Parece que viene el Bayer de Munich, pero los nazarís llegan con una racha de dos partidos ganados -uno prácticamente regalado por el Deportivo y el otro, en el añadido, en casa contra el Castellón-. Pero el nuevo míster, Pacheta, ha sabido canalizar anímicamente la situación para que la flecha señale hacia arriba. Marco Aurelio, Epicteto, Posidonio, Sócrates, Epicuro, Séneca... Sería una buena alineación para el encuentro de esta tarde. Quizá no tanto en lo futbolístico, como en las cosas claras, que es lo que más le hace falta al equipo verdiblanco. Pero sí que hay incógnitas que resolver después del desastre de Elda. La primera saber si lo del Nuevo Pepico Amat traerá consecuencias. Ampliar MÁS INFORMACIÓN Álvaro Cervera, un aliado imprevisto

Última llamada al tren racinguista Por ejemplo en la defensa, donde, pese al bajo rendimiento de Mantilla y Javi Castro en los últimos partidos, José Alberto ha reiterado su dupla de centrales. No parece que Manu Hernando y Javi Montero, otrora indiscutibles, se encuentren a día de hoy en las plegarias del míster. Ante el Eldense, el cántabro y el madrileño volvieron a fallar. Será el técnico el que tenga que valorar si son la mejor opción para enfrentarse a uno de los equipos con más potencial del campeonato. En los laterales, Mario García y Michelin tienen la posición ganada. En el doble pivote, tres futbolistas se disputan dos puestos. Pero la terna ha cambiado ligeramente. Maguette Gueye ha pasado de nuevo al cuarto puesto en la jerarquía, después de que Meseguer tuviese una actuación medio decente en Elda. Y la experiencia del murciano en este tipo de situaciones le da un plus con respecto a sus compañeros. Aún así, Aldasoro y Vencedor parten como favoritos para ocupar la sala de máquinas racinguista. Íñigo Vicente volverá al once. No puede ser de otra forma si el Racing quiere aspirar a lograr su objetivo. No se puede prescindir de los mejores en citas como esta. Por eso, el vasco estará en el tridente de ataque junto a Andrés Martín y otro más. Porque ahí sí que queda alguna duda más. No tiene pinta de que vaya a repetir Rober González, pero puede que sí Marco Sangalli. De lo contrario, será Pablo Rodríguez el que regrese. Lo que no queda tan claro es el orden de izquierda a derecha. Ya se verá. Y arriba, muchas dudas. Karrikaburu y Arana vienen de marcar. El navarro ha sido titular últimamente. El canario, que se explayó ante los micrófonos en Almería, se reivindicó en Elda. Si José Alberto sabe utilizar el mosqueo de Arana en beneficio del colectivo, será sin duda la mejor opción para el ataque. El Racing sólo necesita un punto esta tarde. Parece asequible, pero el estado anímico de la parroquia verdiblanca limita la confianza. Ganar o empatar. En casa, con el estadio lleno. Lo tiene tan cerca, que hasta perder le podría servir, si el Tenerife de Álvaro Cervera, descendido hace rato, le hace el lío al Almería. Pero eso ya es arriesgar demasiado. El caso es que, de las nueve combinaciones que se pueden dar entre cántabros, nazaríes e indálicos, sólo una deja a los verdiblancos fuera del play off de ascenso. La semana ha sido dura. El racinguista ha pasado casi de prenderle fuego a todo y romper el carné a volver a creer. Ha tardado algo más que de costumbre. El duelo se ha alargado más de la cuenta. No era para menos. Pero el jueves ya ha empezado a remontar y hoy volverá a empujar al equipo. Un 'quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite' de manual. Después del partido, ya llegará el momento, o no, de pasar facturas. La rueda de prensa ofrecida el martes por el presidente, Manolo Higuera, cumplió parte de su misión. Es verdad que no gustó demasiado entre la afición, especialmente por la falta de autocrítica. Pero sacó a la plantilla y, sobre todo, al técnico, del foco escrutador. Un entrenador que pasa por su peor momento desde que llegó a Santander, pero que, como el equipo, aún tiene la posibilidad de volver a levantarse. Él mismo se define como un «peleón del fútbol al que nadie le ha regalado nada». Probablemente esté hoy ante el reto más importante de su carrera deportiva. Impregnados ya del pensamiento estoico, no vamos a hablar del futuro. De la reacción que puedan tener los Campos de Sport después del pitido final. Ni de la importancia que puede tener el éxito de hoy para limpiar las cabezas y afrontar una hipotética fase de ascenso. Ya llegará. El día es hoy y lo que necesita el equipo verdiblanco está claro. La teoría es conocida, hace falta ponerla en práctica. Hace siglos que lo dijo Marco Aurelio: «Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida». Porque este es el último partido de Liga, pero también es el primero del play off.

