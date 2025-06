Última llamada al tren racinguista

Marcos Menocal Santander Domingo, 1 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hay miradas que lo dicen todo sin decir ni mu. Hay suspiros que erizan el pelo y hay un 'no sé qué' del que no hace falta ni hablar. Pues eso, el racinguismo va de eso. Va de juntarse para empujar y para recordarse el uno al otro que lo de creer hasta el final va en serio. Ese ha sido el camino de siempre y el Racing no conoce otro. «Estoy nervioso porque no depende de mí, si dependiera de mí estaría menos», decía Jesús Merino, el excapitán que estuvo en el 'prao' en el último play off de ascenso a Primera. «Sí, las piernas se encogen en este tipo de partidos, pero a todos. Para eso estamos aquí nosotros, para ayudar», añadía mientras hacia piña con Jan Abascal, medalla de oro olímpica de vela, y Pedro Alba, cuatro ascensos a Primera en los guantes. Y junto a ellos la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que se echaba al cuello una bufanda de la Peña Cossío, regalada por el presidente, otro sufringuista con carné, Javier Menéndez Llamazares. «Mi deseo es entrar en el play off con la moral bien alta y las pilas bien cargadas», decía en el corrillo. Toma esa. A la 'presi' se la veía con los nervios del estudiante al que le llega el examen. Da igual lo que se haya estudiado... Los suspiros nunca se acaban hasta que no llega la nota. Los mismos que tenía Juan Calzada, patrono de la Fundación Racing, Serafín Díez, un peñista con más horas de Sardinero que el marcador o los periodistas deportivos a quienes nada les sorprende después de tantas tardes en verdiblanco. «Aquí estamos. Lo cierto es que la idea de montar este mensaje de apoyo surgió de manera inesperada y la respuesta desde todos los ámbitos fue inmediata», explicaba Íñigo Noriega, director de El Diario Montañés, juez y parte de este llamamiento de última hora al apoyo incondicional a un equipo al que le sobran fans.

Representantes del deporte, la cultura, la política y la empresa se citaron ayer en los Campos de Sport de El Sardinero, a pie de pista, para mediante un acto simbólico en forma de fotografía trasladar al club y, sobre todo, a los jugadores que en esta batalla final siguen más acompañados que nunca.

Risas cómplices y abrazos sentidos. En el 'making off', en la trastienda, antes de inmortalizarse es donde se palpa el sentimiento. Nadie quiere decir lo que piensa del todo. Manolo Higuera, presidente del Racing, y Miriam Peña, consejera, sirvieron de anfitriones para una exaltación de ese sentimiento de pertenencia tan grande que empuja sin saber muy bien por qué. «Estamos con la tensión, pero lo mismo que se puede pensar en negativo se puede pensar en positivo», explica Díez, que hoy se volverá a amarrar a su asiento de peñista para cumplir otra tarde de penitencia. «Que sí, que después de la temporada que se ha hecho hay motivos para la esperanza y confiar en que vamos a empatar», señalaba Jaime del Olmo, jefe de deportes de Cope, alguien que le pone voz a las andanzas del Racing. Pero esta vez va de otra cosa, va de ganar. «Factor Sardinero y a conseguir el play off, que nos lo merecemos», remataba la tertulia de plumillas David Marquina, jefe de deportes de Teiba FM. Junto a ellos, Jesús García Bermejo y Óscar García Mayo, responsables de deportes de Arco FM y Ser Cantabria, otras dos voces entregadas y vigías del devenir del Racing.

El rollo, como dicen los jóvenes, es que esto del fútbol se lleva lo justo con los méritos. Hay veces que sí, pero hay muchas otras que no, que no tiene memoria salvo para algunos a quienes pase lo que pase no se les olvida lo que han disfrutado: «Estoy confiado que sí, que se va a conseguir, pero si no es así, la temporada ha sido fabulosa», recordaba Alba, uno de los mitos del racinguismo que sabe de qué habla. Siempre fue pausado, sobrio bajo palos y lejos del área. Su voz es la de tantos, que saben que lo de este curso ha sido inolvidable, pero claro, queda tan poco que como para quedarse en la orilla ahora. La misma pausa y aplomo tiene Abascal. Cuando uno andaba subiendo y bajando con el Racing de Primera, el otro navegaba entre medallas olímpicas. «Han demostrado que son capaces de todo y ahora es cuestión de concentración y corazón, queda un partido y todos creemos en ellos», señalaba el regatista. Hacían piña.

Foto junto a los banquillos, a la salida de la bocana de vestuarios y otra más en el centro del campo. Las escaleras para salir al césped. Y otra foto más junto a la portería. «¡Vamos para allá!», se escucha en un estadio vacío. Cemento y asientos son testigos del tejemaneje de una última llamada a la confianza. Hoy, se quedará chico el estadio para tantos, con foto o sin ella. De camino a la siguiente instantánea siguen las charlas y la tensa calma, esa que es imposible de ocultar como en una entrevista de trabajo o en una primera cita. Porque cuando un equipo se juega todo a una carta, el corazón golpetea azorado como el del principiante en amores. «Lo bueno es que tenemos un equipo líder, que cuando quiere y tiene el calor del público lo sabe hacer y por eso como sabemos que lo tenemos, pues que mañana -por hoy- nos lo demuestren», decía la alcaldesa de Santander. Igual, de verde y con una bufanda verdiblanca al cuello, era la primera en romper el hielo. Con una sonrisa que convencía, animaba a su grupo de amigos a confiar hasta el final. «Lo hemos pasado bien, y los racinguistas han disfrutado. Ahora queda rematarlo bien y conseguir el primer reto», sentenciaba.

Bufandas al viento y camisas de las de ahora y de las de antes. Cánticos y algún grito que rompía el protocolo. «La pasión que despierta el equipo ha quedado demostrada esta temporada, ahora toca tener esa suerte justa en este partido y luego en los próximos cuando lleguen», aventuraba Noriega, en un mensaje claro y contundente que resume el deseo del racinguismo, cuyos sueños van más allá. No se puede soñar en pequeño, porque entonces no sería soñar, sería otra cosa. «Ahora sí, pero el empuje definitivo son los partidos que vienen, porque estoy seguro de que este no va a ser el último», secundaba Gómez Samperio, a quien le pedía el cuerpo no dejarse nada hoy, pero reservarse algo para lo que venga después. Es una actitud entre el realismo y la ilusión, un elogio a la locura, para entenderse, solo entendible desde el sentimiento verdiblanco. Calzada, por su parte, amante de los escenarios y de los textos clásicos, apelaba a «ganar este partido primero y luego Carpe Diem, que traducido al fútbol es algo así como partido a partido». La ilusión en el fútbol es como comer pipas, ¿alguno empezó y pudo parar? Pues eso, que lo de hoy puede ser el inicio de algo grande. Más grande aún.

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, representando a todos los clubes y futbolistas de la región, se sumó también al llamamiento de última hora. Lo de hoy es el desenlace final de una novela de la que se disfrutó el planteamiento, allá por septiembre y octubre; el nudo, este no arrancó tantas sonrisas ni alegrías, pero también se pasó con nota. Y ahora toca desvelar el desenlace. Para la puesta en escena, el último apoyo contó también con Leonor Gago, una productora artística que bien podría pintar la foto, si hiciera falta, de ilusión, pero ya iba cargada. Junto a ella, Luisa Díaz, propietaria de la Galería Inder Espacio, que seguro reservará un hueco para la pieza de arte que puede suponer que esta fiesta acabe bien. Por apoyo que no falte. Hay muchos caminos para la victoria, pero desde luego, hacerlos bien acompañados es mucho mejor.