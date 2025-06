Kevin Barquín Santander Domingo, 1 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Jugador del Racing durante seis temporadas y capitán del equipo en la campaña de la UEFA, Pablo Pinillos (Murillo de Río Leza, La Rioja, 1974) analiza la situación actual del club. Considera que «falta personalidad cuando las cosas no van bien», pero confía en que se puede ascender.

-Si echa la vista atrás, ¿cuál es su primer recuerdo con el Racing?

-Mi debut con el equipo en 2005 de la mano de Manuel Preciado. Fue la persona que confió en mí y que me fichó junto con Manolo Higuera.

-¿Y el mejor?

-Han sido muchos momentos que me quedan en la retina, pero si tengo que elegir, sería la clasificación a Europa. En el último partido, en casa y significa la mejor clasificación de la historia del Racing. Era algo impensable.

-¿Cómo ha cambiado el club desde su último partido hasta hoy?

-Ha cambiado mucho. Muchos vaivenes. El año después de que dejase el Racing el equipo descendió. Luego, una gestión económica francamente mala, muchos años divagando en la Segunda B y después, un equipo ascensor. Ahora estamos en una etapa que, de la mano de Higuera, se le ha dado estabilidad deportiva y con Sebastián (Ceria), estabilidad económica. Llevamos dos años muy buenos que podemos aspirar, en cualquier momento, a volver a Primera División.

-¿A qué se dedica Pablo Pinillos a sus 50 años?

-Profesionalmente a nada. Veo mucho fútbol, pero no estoy ligado a nada. Vivo la vida con tranquilidad. Con mis amigos, con mi familia y descansando en el pueblo.

-Una valoración general de la temporada del Racing.

-El segundo año del entrenador empezó como un tiro. Muchos jugadores ya habían cogido sus ideas y se reforzó con gente que aportó bastante. La primera parte de la temporada sacó muchos puntos y era un candidato al ascenso directo, pero en el fútbol hay baches y duraron. Estamos en un final de etapa donde las cosas no salen igual que antes. Antes encajábamos mucho y anotábamos mucho, pero ahora la gente de arriba no está con dinámica positiva para marcar todos los partidos. Confío en que el equipo, en casa y con toda la gente, afronte el partido sabedores de que el éxito es lo único que vale. Aunque nos valga el empate hay que salir a ganar.

-¿Qué le ha fallado al equipo en los últimos partidos?

-La consistencia defensiva. Somos un equipo que nos cuesta defender. Frágil. Encajamos muchos goles a balón parado y en la Segunda División, hoy en día, es vital. En esos pequeños detalles se deciden muchos partidos y nos ha costado muchísimos puntos. No entiendo esa falta de implicación, todo el mundo tiene que defender, desde el primer delantero hasta el portero.

-Llegó a lucir el brazalete de capitán en UEFA, la figura del líder en el vestuario es fundamental. ¿Existe uno en el Racing de hoy en día?

-No lo sé, eso hay que vivirlo en el día a día, pero sí que falta un poco de personalidad cuando las cosas no van bien. Ese jugador, o dos o tres, que levantábamos el ánimo. Gente de carácter, para remar, no venirse a bajo y no descentrarse. Son gente muy joven y todavía no han tenido mucha experiencia. La experiencia y la edad te aportan esta jerarquía cuando vienen mal dadas.

-¿Cómo es de importante la faceta psicológica en el fútbol?

-Muy importante. Siempre se ha dicho que el fútbol es un estado de ánimo. Cuando las cosas te salen bien y estás con optimismo y confianza, te sale todo. Lo vimos en la primera parte de la temporada. Pero cuando no las metes, llegan las dudas y si encima, encajas antes que el rival, la incertidumbre se puede apoderar de los jugadores.

-Si el Racing entra en play off. ¿Le tiene miedo a algún equipo?

-Nunca se sabe, pero en los últimos años, el sexto clasificado ha sido en un alto porcentaje el que ha ascendido. Porque llega con dinámica positiva y de menos a más. Tenemos un partido muy complicado el domingo, los jugadores del Granada con Pacheta han empezado a creer y de meterse en play off sería un rival muy difícil. El Almería también tiene un plantillón que en dos partidos te la puede armar. Pero cualquiera, porque Oviedo y Mirandés, si no ascienden directamente... Puede ascender cualquiera.

-¿Logrará el Racing el ascenso a Primera esta temporada?

-Yo creo que sí. Hay que ser optimista. Si tu no te crees capaz, difícilmente lo vas a hacer. Imagino que el entrenador, es el discurso que tendrá con los jugadores: que somos capaces de ganar a cualquiera y que si hacemos las cosas bien y concentrados, lo podemos hacer. Creer es poder y vamos a creer que podemos ser capaces de ganar, entrar en play off y ascender.

-Si vuelve a vestirse de corto y tiene que dar la charla en el vestuario antes de salir a jugar. ¿Qué les dice a los jugadores?

-Que llevamos todo un año trabajando a tope, que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar hasta aquí, que nos lo jugamos todo a 90 minutos y que cuando entremos otra vez al vestuario, tengamos la conciencia tranquila de que lo hemos dado todo. Con más o menos acierto, pero si todo el mundo se vacía y están concentrados, seguramente, el éxito esté garantizado.