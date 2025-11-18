El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores del Racing, durante un entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. Javier Cotera

El Racing que más encaja de la era JAL

El equipo suma veintitrés goles en contra en catorce jornadas, casi el doble que los que tenía a estas alturas la temporada pasada

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:17

Cuando Sir Alex Ferguson dijo aquello de que «el ataque te hace ganar partidos y la defensa te hace ganar títulos», no estaba inaugurando ... ninguna ciencia nueva. Solo ponía voz a una de las leyes más viejas de este deporte: los goles iluminan, pero los cimientos sostienen. El talento aparece, se compra, se encuentra, a veces incluso te sorprende, pero la defensa no. La defensa se fabrica, se pule, se lima a base de horas de sudor, trabajo y un lenguaje común que deben entender los jugadores. Michael Jordan lo resumió con otro aforismos que venía a decir lo mismo que el entrenador del Manchester United: «El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos». Y esto es lo que debería aplicarse el Racing, porque este equipo ofensivo, es también el más vulnerable de la era José Alberto. Y convivir con esa dualidad, como un equilibrista que baila sobre una cuerda cada vez más fina, es el mayor desafío del colíder de Segunda. Como llenar una piscina con un agujero. Los goles que entran por los que salen.

