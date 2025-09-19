El Racing y el Gobierno de Cantabria renuevan su acuerdo de patrocinio

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y el Racing renovaron ayer, por un año más, el ... contrato de patrocinio por el que el Ejecutivo cántabro promocionará los atractivos de la Comunidad Autónoma en los diferentes soportes publicitarios con los que cuenta la entidad verdiblanca, entre las que destaca el estadio, las equipaciones, vallas publicitarias y contenidos en redes sociales del club.

Así lo anunció ayer el consejero, Luis Martínez Abad, y el presidente del Racing, Manolo Higuera, durante el encuentro que ambos mantuvieron, y en el que también participó la directora general de Deporte, Susana Ruiz.

Durante la reunión, Martínez Abad e Higuera destacaron la importancia de dar continuidad a un contrato que supone, que resulta «muy beneficioso para ambas partes, seguir promocionando los atractivos de Cantabria en el patrimonio deportivo más valioso de la Comunidad».

«El Racing es marca Cantabria por su número de seguidores, que cada año crece un poco más, y por su impacto en los medios de comunicación, como el mejor embajador que podemos tener de esta tierra y un excelente canal para hacer llegar los mensajes que Cantabria quiere transmitir a sus ciudadanos y al resto de España», subrayó Martínez Abad.

Por su parte, Higuera agradeció «la sensibilidad y la delicadeza permanente» del Gobierno con la entidad: «Para el Racing es un orgullo ser el embajador de Cantabria».