Susana Ruiz, Luis Martínez Abad y Manuel Higuera. Raúl Lucio
Racing

El Racing y el Gobierno de Cantabria renuevan su acuerdo de patrocinio

El presidente verdiblanco agradeció «la sensibilidad y la delicadeza permanente» del Ejecutivo regional con el equipo

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y el Racing renovaron ayer, por un año más, el ... contrato de patrocinio por el que el Ejecutivo cántabro promocionará los atractivos de la Comunidad Autónoma en los diferentes soportes publicitarios con los que cuenta la entidad verdiblanca, entre las que destaca el estadio, las equipaciones, vallas publicitarias y contenidos en redes sociales del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

