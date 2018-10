Fútbol / Segunda B El Racing, invicto pese al poco juego y puntería Daniel Pedriza El entorno es prácticamente unánime sobre la «falta de fluidez en el juego», pero también en ensalzar la «actitud de ir siempre a por los partidos» MARCOS MENOCAL Santander Martes, 2 octubre 2018, 07:16

Cuando un equipo lleva seis jornadas de Liga (y dos de Copa) y ha sumado catorce puntos tras ganar cuatro partidos y empatar otros dos, no debería de haber mucho que objetar. Sobre todo si también ha vencido en sus dos citas coperas. Y si además es líder de su grupo, solo superado por el Athletic B en capacidad goleadora y únicamente ha encajado tres –en este capítulo no hay nadie que le supere– poco más hay que decir. El Racing está imbatido en lo que va de temporada en las dos competiciones. Sin embargo, hay un ruido o una sensación generalizada que apunta a que el equipo no juega bien. Periodistas, exjugadores, entrenadores... Todos coinciden en que una cosa:«Lo importante es ganar y el Racing lo hace». No se hable más.

Sobre esta creencia parece existir unanimidad:«El Racing gana porque tiene oficio, orden, una idea clara y sobre todo más calidad que los rivales. Porque domina muchos tramos de los partidos y recibe muy pocas ocasiones de gol», según señala Gerardo Sisniega. La sensación que desprende el equipo es ganadora, no sufre en exceso y no pasa apuros. Esta coyuntura es, de entrada, un síntoma inequívoco de que «el equipo sabe lo que quiere y lo que hacer –como añade Sisniega–. Es evidente que cuando un conjunto como el Racing, obligado a ganar siempre y considerado el favorito allá donde vaya muestra debilidades todo son problemas. Pero no es el caso, a juicio de los cuestionados en este análisis. Javier Barbero, por su parte, reduce el debate a la mínima expresión. «Con tantos análisis sobre la pizarra y de darle mil vueltas a posibles combinaciones en la alineación, todo queda simplificado a ser competitivo en las dos áreas». Punto y final. El Racing lo está siendo y mucho. En su portería han entrado tres goles, dos en Estella en cuarenta y cinco minutos que «no pueden volver a repetirse», como aseguró Iván Ania, y uno en Miranda, que no fue legal pues existió una falta previa. Y en el arco rival han anotado doce goles, ocho jugadores distintos. Claro que es natural que se eche en falta «fluidez para mover la pelota», afirma Barbero, pero es que en Segunda B no hay muchos equipos que puedan permitírselo cada domingo. El columnista del El Diario da un ejemplo que sirve para medir la situación actual:«Que nadie se olvide de cuánto le costaba desatascar los partidos al último Racing que ascendió a Segunda. Al final, el resumen de muchos encuentros era: '1-0, gol de Koné'. Cuestión de acierto». Ni más ni menos.

Ayer en La Albericia se escuchaba entre los aficionados:«Este partido no le hubiéramos ganado el año pasado jamás». Si, por un lado ha cambiado el acierto, no es menos verdad que también lo ha hecho la dinámica:«En cuanto al juego lo que más distingue al Racing de Iván Ania en estos albores de la temporada es su empuje y sus ganas de ir a por los partidos», sentencia Alberto Fernández. Este mismo argumento es refrendado por Juan Calzada quien valoró por encima de todo esa vocación de ganar y ganar hasta el final que le dio la victoria el pasado domingo ante el Durango:«Fue 'in extremis', pero terminó jugando con Juanjo, Segovia,Ander y Soberón, todos los delanteros.Se ganó con el plan B».

«El equipo compite bien y si tu puerta está a cero, es casi una victoria», añade Ángel de Juana 'Geli', exjugador profesional y actual entrenador del Tropezón. «El equipo es totalmente nuevo y sin acoplarse del todo está sacando los resultados.Un equipo al que no le hacen goles es ganador seguro», insiste el camargués. Sus palabras restan –al menos por el momento– esa importancia que se le da en ocasiones al hecho de jugar bien. Ser superior, ganar siempre y hacerlo con un fútbol que guste es una quimera en general y en Segunda B, en particular.

Con el mismo pensamiento se presenta Sherezade Herrero, para quien todo lo dicho antes es un argumento de peso:«Motivos suficientes para no dar tanta importancia al juego y sí a los resultados. Pues el fútbol no entiende de merecimientos ni de justicia y, únicamente, es gratificante cuando consigue sumar. De momento, desde arriba, todo se ve en calma». Los números no ofrecen dudas, despejan el camino. Parece que el ambiente que el año pasado condenó al equipo a naufragar desde el principio ha desaparecido:«Sí es cierto que la afición está otra vez enchufada y eso se lo da los resultados. El equipo con poco le da alas al aficionado y si encima no pierde», explica Javi López, exjugador racinguista que sigue muy de cerca la actualidad del equipo. Y es que precisamente esa dinámica sí ha cambiado.

«El Sardinero también lo nota y ahora hay alegría y el público tira de su equipo hasta el final», recuerda Sisniega. Así como la pasada temporada cualquier contratiempo o la mínima chinita en el zapato suponía una difícil tarea a superar, en estos seis partidos se ha percibido una simbiosis necesaria entre jugadores y público:«Eso es muy importante; tener a El Sardinero de cara, animado, el entorno con ganas... es fundamental.Es algo que marca la diferencia. Jugar bien o no es algo que si se gana no hay mucha gente que lo recuerde», añade López.

Para Barbero, casi todo se resume al acierto y su teoría la apoya en una hipótesis:«O marcas para que el oponente te conceda espacios o todo al final son prisas y apreturas». Esto fue lo que le ocurrió el pasado domingo ante el Durango. Si la pelota no entra, el rival no da facilidades y por eso «los partidos se vuelven duros, feos y parece que no se juega bien. Porque no pasan cosas», afirma Geli, pero «el Racing está acertando y no concede nada, no se puede pedir más». López, por su parte, aporta su experiencia de futbolista y explica la importancia que tiene empezar bien:«Este Racing ha sumado victorias, no pierde y a la gente le es suficiente.Viene de varios fracasos y ahora lo que quiere es sumar, ganar y no sufrir», admite.

Existe una unanimidad total en que al equipo le falta algo para cerrar el círculo, «quizás algo da calidad en el último pase», explica Barbero, pero lo cierto es que los números y los partidos ganados a domicilio indican que también hay muchos indicios para ser optimistas:«Después de cuatro años en Segunda B cualquier equipo que quiera estar arriba tiene que hacer muchas cosas bien y este equipo las hace. El Racing de ahora no es líder por casualidad», asegura Sisniega. En cualquier caso, al entorno del club lo que más le importa es que el su equipo gane y eso lo está haciendo. Reina el buen rollo.