Rubi, catalán de nacimiento, almeriense de corazón

Joan Francesc Ferrer Sicilia (Barcelona, 1970), conocido en el mundo del fútbol como Rubi, es el entrenador que más veces ha dirigido al Almería en ... toda su historia. En total, 135 partidos al frente del conjunto indálico. El técnico catalán también se ha convertido en el entrenador con más victorias en la historia del club, superando a una figura como Unai Emery.

Al igual que muchos entrenadores, inició su carrera como futbolista en clubes modestos de Cataluña como el Vilassar de Mar y el CE L'Hospitalet. En su etapa al frente de los banquillos ha dirigido equipos como el Girona, con el que alcanzó la final del play off de ascenso a Primera División en la temporada 2012-13 y fue asistente en el Fútbol Club Barcelona durante la temporada 2013-14.

Posteriormente, ocupó el banquillo de clubes como el Real Valladolid, Levante, Sporting de Gijón, Huesca (logró el ascenso a Primera en 2018), Espanyol (se clasificó para la Liga Europa en 2019) y Real Betis.

Con el Almería, esta temporada, ha dirigido al equipo en 43 encuentros. Desde el comienzo de Liga, su objetivo era lograr el ascenso directo a Primera División, pero los resultados no acompañaban. Pese a contar con una plantilla formada con algunos de los mejores nombres de la categoría como Leo Baptistao, Luis Suárez (actual máximo goleador de la categoría con 27 goles), Sergio Arribas, Marc Pubill y Nico Melamed, entre otros, los resultados no llegaban. El club, en los primeros partidos llegó a ocupar los puestos de descenso y aún así, la entidad almeriense siguió apostando por el técnico catalán.

Trayectoria Inicio Su primer temporada en Segunda (2012-13) fue al frente del Girona. Alcanzó los play off y cayó en la final contra el Almería.

Almería En la 2021-22 logró el ascenso a Primera y después, aseguró la permanencia en la última jornada.

Actualidad Esta temporada en 43 partidos suma 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas.

La evolución del Almería fue de menos a más y bajo la tutela de Rubi, llegaron a ocupar el liderato de Segunda hasta en cuatro jornadas. A finales de diciembre de 2024 y en los primeros días de enero, el conjunto indálico parecía que ya había alcanzado una velocidad de crucero y que lograría el ascenso. No obstante, solo se trataba de un espejismo. Hasta ocho partidos sin sumar ni una victoria y su buena posición en la tabla se esfumaba por completo.

Suma un total de seis campañas dirigidas en Segunda División y cinco en Primera. El catalán es un entrenador con amplia trayectoria en el fútbol profesional español. Su conocimiento de la categoría, su capacidad para gestionar grupos diversos y su resiliencia en momentos complicados, lo consolidan como uno de los técnicos más respetados del panorama actual.

«El mejor entrenador que ha pasado por el Sporting de Gijón junto a Abelardo en los últimos 10 años. A nivel técnico y de manejo de sistemas es de otra categoría. Un tío encantador, majísimo y muy sincero», dicen de él en Gijón, donde entrenó a la primera plantilla en la temporada 2016-17.

El próximo partido de este domingo contra el Racing en el Power Horse Stadium, se antoja fundamental para el interés de ambos equipos. El Racing quiere aferrarse a sus opciones de ascenso directo y el Almería, no salir de los puestos de play off. Eso sí, no contarán con Rubi, que fue amonestado en la anterior jornada contra el Cádiz.