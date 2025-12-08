Tribuna de gol

DM . Santander Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Juan Calzada Un Racing en estado puro

Me encanta este equipo. Empezó en el minuto 1 con un tiro envenenado, raso, de Vicente y acabó pasado el 90 con uno a la red de un recuperado Andrés. Además, goles de abrir el Telediario encandilan a cualquier aficionado. El Cádiz y su mala puntería desperdiciaron un primer tiempo en el que llegaron mucho y claro. Pero esto es el Racing: brillantez, bloque serio y a veces mucho riesgo. El equipo sigue con su candidatura al ascenso directo, por calidad, afición (incluso en Cádiz) y resultados. Es apasionante ser del Racing. José Alberto ha logrado muchas cosas y está trabajando en otras mejorables, pero, una vez más, vencimos en una plaza muy complicada a un Cádiz que nunca se entregó.

José María Gutiérrez La redención de Andrés

Al final de la primera parte, Andrés se plantó solo ante Aznar y estrelló su disparo contra el portero del Cádiz. «Andrés no está...», escribí lamentando la ocasión marrada en un grupo de WhatsApp que comparto con amigos racinguistas. Casi de forma simultánea, me llegaron mensajes en esa misma línea. De Sergio, de Roger... «Lleva ya semanas sin estar» era la conclusión general sobre su desconocida ineficacia. ¿Se imaginan a los entrenadores de Barcelona o Madrid no poniendo a Lamine o Mbappé? Pues José Alberto tampoco. Y Andrés resucitó en la segunda mitad para conducir al Racing a una remontada de calidad y prestigio que urdió junto al otro mago, Vicente. Los buenos, al 'prau'. Siempre.

Bernardo Colsa O remataso prepárate E

l partido de ayer fue una montaña rusa de sensaciones desde el comienzo. El primer tiro a puerta del Racing ya fue una ocasión clara y a muchos nos cruzó por la cabeza la idea de vivir una tarde memorable. No lo fue, pero se quedó muy cerca, porque la manera de ganar resultó tremenda, de las que dejan un buen regusto. El equipo firmó, en general, un encuentro serio, valiente y, sobre todo, de esos que vuelven a mandar un mensaje a los rivales: o nos rematas, o prepárate para pasarlas canutas. Y encima, con un Andrés estelar que, tras varias jornadas negado ante la portería, ayer nos regaló dos golazos para enmarcar. Enorme Racing.

Aitor Alexandre Claroscuros verdiblancos

El partido del Racing, ayer, se asemejó a la imagen del césped gaditano, cortada en dos por el sol y la sombra. El inicio en el Nuevo Mirandilla nos volvió a mostrar esa cara que, personalmente, no me gusta del equipo: moneda al aire y a ver si había suerte… y no la hubo. En 15 minutos, el choque estaba muy cuesta arriba para los de José Alberto. Sólo una genialidad del genio Vicente mantuvo a los cántabros dentro del partido. Pero llegó el segundo acto y la cosa cambió. Volvimos a ver al Racing que sabe leer los partidos y que manda, desde la posesión del balón. Y lo más importante, volvimos a ver al Andrés Martín definitorio, importantísimo de cara al futuro.