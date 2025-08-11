El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Yeray, Andrés Martín, Vilallibre, Aitor Crespo y Javi Castro celebran el gol ante el Cagliari. Javier Cotera
Racing

Un verano para ser optimista

Con la plantilla aún por terminar, el Racing ha cerrado una pretemporada que ha dejado «contento» a José Alberto

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

«Hay cosas buenas y cosas a mejorar. Nos falta energía, gasolina, acumular más noventa minutos... Pero estoy contento por cómo ha ido la pretemporada», ... reconoció José Alberto tras el doble empate frente al Cagliari italiano en los últimos encuentros preparatorios para el campeonato que arranca el próximo sábado. El mercado dará, o no, el último punto extra a la calificación del verano. Pero, en lo que ha ido mostrando el equipo, con lo puesto en su plantilla, es para ser relativamente optimista. Invicto y con la maquinaria existente bastante engrasada, todo lo que llegue de aquí a septiembre debe aumentar el nivel para acompañar la ambición. Con todo eso y el tope de abonados rebasado, que asegura lleno tras lleno de aquí en adelante, en los Campos de Sport, la cosa no pinta mal.

