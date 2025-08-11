Un verano para ser optimista

«Hay cosas buenas y cosas a mejorar. Nos falta energía, gasolina, acumular más noventa minutos... Pero estoy contento por cómo ha ido la pretemporada», ... reconoció José Alberto tras el doble empate frente al Cagliari italiano en los últimos encuentros preparatorios para el campeonato que arranca el próximo sábado. El mercado dará, o no, el último punto extra a la calificación del verano. Pero, en lo que ha ido mostrando el equipo, con lo puesto en su plantilla, es para ser relativamente optimista. Invicto y con la maquinaria existente bastante engrasada, todo lo que llegue de aquí a septiembre debe aumentar el nivel para acompañar la ambición. Con todo eso y el tope de abonados rebasado, que asegura lleno tras lleno de aquí en adelante, en los Campos de Sport, la cosa no pinta mal.

Invicto

Siete partidos, que se han saldado con cinco victorias y dos empates. Invicto. Con diez goles a favor y sólo tres en contra. Los resultados en pretemporada no importan, porque el objetivo es prepararse para la Liga, porque no dan puntos... En Santander siempre se pone el mismo ejemplo: aquel Racing de Marcelino que no ganó ningún encuentro veraniego y acabó clasificado para la UEFA. Pero los buenos resultados gustan. Vaya si gustan. Porque con un Racing que hasta el sábado apenas había incorporado a un portero, los triunfos han dulcificado esa falta de alicientes. Además, con rivales importantes como Athletic y Osasuna, de por medio, o el propio Cagliari. Todos ellos, de la máxima categoría.

La plantilla

La plantilla está incompleta, eso no se le escapa a nadie. Y con eso y los chavales, ha tenido que trabajar José Alberto hasta ahora. Lo positivo de eso, que el bloque nuclear de la plantilla se conoce bien, sabe lo que el entrenador quiere de él y tiene menos camino que recorrer. Eso ha demostrado el equipo hasta el momento, y será un paso importantísimo si los que vienen de fuera suman. El problema añadido ha sido la lesión de Arana, que tendrá al canario fuera, al menos, hasta finales de septiembre, y dejó la delantera con la única presencia del canterano Jeremy, hasta que el sábado irrumpió en la plantilla Asier Villalibre.

El mercado

La llegada de Villalibre ha mitigado un poco la preocupación. Sobre todo porque, de cara al inicio liguero, cubre la posición que estaba más coja. Pero, además, centra el tiro de lo que está buscando Chema Aragón en el mercado. Hasta el viernes, el portero Andreev -además del retorno del cedido Yeray- era lo único que se había incorporado. Sin embargo, el delantero vasco pone el listón de lo que quiere el equipo cántabro para dar forma a su plantilla. Ahora habrá que ver qué más trae el director deportivo. Cuatro o cinco futbolistas más, según las declaraciones del presidente, Manolo Higuera, el pasado jueves en La Bien Aparecida. Y también, cuándo lo trae. Cuanto antes, mejor. Al menos, el Racing ya tiene futbolistas para salir con garantías en la primera jornada de Liga. Ahora hace falta subir el nivel y fondo de armario. Eso y no perder algún futbolista importante en el camino, como un Andrés Martín muy cotizado en el mercado.

Ampliar Villalibre, el sábado en los Campos de Sport. Javier Cotera

La cantera

La escasez de piezas abrió las puertas de la cantera y los chavales han aprovechado su protagonismo. Quizá no para hacerse un hueco en la primera plantilla, pero sí para dejar claro que, si se les necesita, están disponibles. Jeremy y Salinas, que sí que han crecido como futbolistas durante el verano, tendrán plaza entre los elegidos. Pero luego hay otros jugadores que han dejado su currículum en la mesa de José Alberto, como Izan Yurrieta -goleador frente a Osasuna-, Diego Díaz o Sergio Martínez, que hizo un partido excelso ante el Cagliari. Y luego está Yeray, como ejemplo para los que vienen por detrás. Se marchó cedido a Ponferrada y ha derribado la puerta para convertirse en futbolista del primer equipo sin condiciones.

Sistema

José Alberto ha probado a lo largo de la pretemporada dos sistemas distintos. El tradicional 4-2-3-1 y un novedoso 5-4-1, que ofrece otras opciones al míster. Aunque este último ha ido perdiendo protagonismo con el avance del verano, quizá también por la falta de fondo de armario en la zaga. Pero bueno, siempre es importante manejar varias propuestas.

La afición

Ni el disgusto con que finalizó la pasada temporada ni la falta de fichajes ni el ruido han mitigado la locura en la que vive inmerso el racinguismo. El tope de abonados no sólo se ha alcanzado, si no que el club ha tenido que levantar la mano hasta los 18.274 después de que numerosos aficionados pasasen la noche junto a los Campos de Sport para lograr su carné. La ilusión no ha dejado de perseguir a la parroquia verdiblanca.

Ampliar Aficionados, el pasado sábado en El Sardinero. Javier Cotera

Buena noticia

El último partido de la pretemporada vio cómo Íñigo Sainz-Maza, el capitán, volvía a los terrenos de juego tras su grave lesión de rodilla. Futbolística, anímica y simbólicamente, es una noticia importante para la plantilla y el racinguismo.

Ampliar José Alberto abranzado el pasado sábado a Sinz-Maza. Javier Cotera

La salida de Montero

Se ha solucionado más tarde de lo aconsejable y, aunque no ha dejado dinero en las arcas, la situación de Javi Montero había que solucionarla cuanto antes por el bien del ambiente en el vestuario. Ya está hecho.