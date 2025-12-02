El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yeray conduce el balón en el partido ante la UD Las Palmas. Sabrina Ceballos
Racing

Yeray se reencuentra con El Toralín

El siete ·

El de Isla regresa como previsible titular al campo desde el que dio el salto definitivo para su regreso al Racing

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Yeray Cabanzón de Arriba. O, sencillamente, Yeray, que es el nombre que figura sobre el dorsal número siete que luce esta temporada en el Racing. ... Este será pasado mañana uno de los grandes nombres propios del partido del partido de Copa frente a la Ponferradina, de Primrea RFEF (El Toralín, jueves a las 20.00 horas), en el que el Racing busca el pase a los dieciseisavos de final ante el club del Bierzo. Lo hace a partido único y a domicilio, en su condición de equipo de mayor categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  5. 5

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  6. 6 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  7. 7

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  10. 10

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Yeray se reencuentra con El Toralín

Yeray se reencuentra con El Toralín