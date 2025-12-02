Yeray se reencuentra con El Toralín

Yeray Cabanzón de Arriba. O, sencillamente, Yeray, que es el nombre que figura sobre el dorsal número siete que luce esta temporada en el Racing. ... Este será pasado mañana uno de los grandes nombres propios del partido del partido de Copa frente a la Ponferradina, de Primrea RFEF (El Toralín, jueves a las 20.00 horas), en el que el Racing busca el pase a los dieciseisavos de final ante el club del Bierzo. Lo hace a partido único y a domicilio, en su condición de equipo de mayor categoría.

La cita constituye una oportunidad para igualar el mejor registro copero de JAL (esos dieciseisavos de la temporada pasada, cuando el Racing fue apeado por el Celta en los Campos de Sport (2-3), pero sobre todo para el mediapunta; un Yeray (Isla, 14 de mayo de 2023) que regresó el verano pasado de Ponferrada después de temporada y media en El Toralín, en una etapa que le sirvió de trampolín para regresar a un primer equipo del Racing en el que no terminaba de consolidarse.

Sesenta partidos y cinco goles en temporada y media le convirtieron en una pieza importante de la Ponferradina en una etapa en la que fue de menos a más. Le costó asentarse a su llegada a El Toralín en enero de 2024, pero terminó el curso como titular y cuando le tocaba regresar a Santander todas las partes convinieron en prorrogar otro curso más la cesión. José Alberto López, el mismo entrenador que le había hecho debutar como profesional -en el primer equipo ya lo había hecho Romo en Primera RFEF-, le seguía de cerca, pero no le veía aún maduro. Así lo juzgó cuando autorizó en primera instancia su cesión y, meses después, cuando dio luz verde a prorrogar el préstamo. Tuvo otras ofertas el de Isla, pero de no regresar a Santander quería seguir en el Bierzo.

Último día para adquirir localidades para el partido de Copa, ya sin reserva para abonados El Racing ya ha puesto a la venta para el público en general, una vez cerrado el plazo exclusivo para abonados y simpatizantes, de las entradas de la zona visitante enviadas por la Ponferradina para el partido de El Toralín. Aún se pueden adquirir hoy tanto de forma electrónica como en las propias taquillas de los Campos de Sport, en su horario habitual de 10.00 a 20.00 horas, a un precio de 25 euros. Estarán disponibles hasta el cierre de taquillas de esta tarde o, en su defecto, hasta que se agoten las localidades disponibles.

La segunda temporada fue mucho más productiva para el cántabro, que concluyó como titular y uno de los destacados del equipo del Bierzo y se ganó así el derecho a regresar a Santander con estatus de futbolista del primer equipo. Fue en parte gracias a su propio empeño y a una pretemporada en la que logró al fin convencer a JAL, satisfecho con su evolución. Lo que no había conseguido otros veranos, fue una realidad en el de 2025.

Sin embargo, la feroz competencia en las bandas, donde mejor le ve el técnico, y también en la mediapunta le dejan muy pocos minutos. Sí los tuvo en Copa, beneficiado por unas rotaciones que ahora se repetirán, con una titularidad ante la Sociedad Deportiva Logroñés que aprovechó al máximo, marcando dos de los cuatro goles del equipo.

Ahora será, salvo sorpresa mayúscula, titular en su reencuentro con El Toralín y muchos de quienes fueron sus compañeros durante un año y medio, pero con otra camiseta y otros objetivos. Y con el siete a la espalda, que también confiere estatus.