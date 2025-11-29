El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Camargo y Castro bogan este verano en aguas de Brazomar. Juanjo Santamría
Remo | Traineras

La ARC se unificará si hay menos de 18 barcos en liza

Ocho competirían en línea y el resto, contrarreloj. Castro, Astillero, Pedreña y Camargo estarán en el agua; Santoña y Laredo trabajan para reunir tripulación suficiente

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

La ARC se unificará si es técnicamente factible. Es decir, si no existe un número de barcos tan abultado que convierta una competición única en ... ingestionable. Así se ha acordado este sábado en la asamblea celebrada en Castro Urdiales, en la que los clubes aprobaron la unificación siempre que haya menos de 18 traineras en liza. El debate, abierto ya el año pasado y reavivado desde finales de verano, cuando se preveía que la participación de la ya de por si exigua ARC 2 podía ser menor, se ha cerrado –en falso, en cierto modo, porque depende del número de equipos– con la decisión de unificar ambos grupos. Es decir, convertir la segunda categoría en una liga más numerosa y extinguir la tercera y última.

