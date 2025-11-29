La ARC se unificará si hay menos de 18 barcos en liza

La ARC se unificará si es técnicamente factible. Es decir, si no existe un número de barcos tan abultado que convierta una competición única en ... ingestionable. Así se ha acordado este sábado en la asamblea celebrada en Castro Urdiales, en la que los clubes aprobaron la unificación siempre que haya menos de 18 traineras en liza. El debate, abierto ya el año pasado y reavivado desde finales de verano, cuando se preveía que la participación de la ya de por si exigua ARC 2 podía ser menor, se ha cerrado –en falso, en cierto modo, porque depende del número de equipos– con la decisión de unificar ambos grupos. Es decir, convertir la segunda categoría en una liga más numerosa y extinguir la tercera y última.

Tras una primera asamblea en Barakaldo en la que se pospuso la decisión, esto ha sido lo acordado en Castro. Así, si cuando se cierre el plazo no hay más de 18 botes inscritos, se remará en un solo grupo. No es el único escenario posible, pero sí el más probable. En el caso cántabro, está asegurada la presencia de Astillero, Pedreña, Castro y Camargo, mientras que Laredo aspira a volver a echar la trainera al agua –tiene muchas expectativa– y Santoña continúa trabajando en ello, aunque su caso es más complejo por las dificultades por reunir una tripulación suficiente.

De cristalizar, el cambio de formato se aplicará de inmediato el próximo verano. Para evitar cinco o incluso seis tandas, algo inasumible puesto que los cambios en las condiciones de mar podrían adulterar enormemente la competición, se adoptará otro sistema de competición. Los ocho primeros clasificados disputarían las regatas en línea repartidos en dos tandas, mientras que el resto competiría en la modalidad de contrarreloj, bien en solitario o por parejas, dependiendo de las posibilidades del campo de regatas. La intención es que la primera jornada del calendario se desarrolle contra el crono –la pasada campaña se empleó ese formato con el arranque liguero en aguas de El Astillero tanto para ARC 1 como para ARC2– para establecer una primera clasificación más equitativa.

Como excepción, y siempre que cuando el campo de regatas lo permita, se valorará diseñar campos de regatas con cinco calles, de modo que se puedan disputar algunas regatas en línea en su totalidad o, al menos, en su mayor parte. Es el caso de Brazomar, donde siempre se ha remado en cuatro calles, pero el campo de regatas castreño permite abrir una quinta.

También se ha aprobado que independientemente del número de equipos que se inscriban en cada Liga (incluida la ETE femenina) la competición deberá contar con un mínimo de doce regatas puntuables, una aspiración de facto que sin embargo los estatutos no obligaban a cumplir hasta ahora.

Por último, en caso de que una temporada se supere el cupo de 18 barcos, la categoría se volvería a desdoblar. Los doce primeros clasificados del verano anterior quedarían encuadrados en la ARC 1 y el resto pasaría al recuperado Grupo 2. Ahora, la mayor duda es cuántos barcos de ACT echarán al agua un segundo bote, lo que puede incidir de forma significativa en la configuración de la segunda categoría.