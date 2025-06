Astillero hace doblete en la Sotileza

Astillero aspira a recuperar el bastón de mando del remo cántabro. En la categoría femenina lo luce desde hace tiempo con suficiencia: nadie puede hacer ... sombra a una San José que este año debutará además en la ACT en un exponencial crecimiento de una tripulación con gran margen de mejora. Pero el proyecto azulón va más allá. Justo en el año en que la San José XII, el bote en el que boga su tripulación masculina, regresa a la ARC1 (segunda categoría del Cantábrico), ya vuelve a pugnar por ser el mejor barco cántabro. Así lo acreditó ayer con una apuradísima, pero lucida, victoria ante Pedreña, probablemente la gran favorita de la mañana en una regata que tenía sin embargo, y pese a reunir solo a cinco traineras, un pronóstico bastante abierto.

Al final, triplete azulón que no fue un póquer, con victoria e n las cuatro categorías, entre otros motivos porque no tenía tripulación de veteranos. Pero allí donde bogó, ganó: regata masculina, femenina y combinada. Y no tuvo, en el caso de la prueba final, nada que ver con condiciones de mar (la diferencia de tiempo en la salida era mínima) ni con las calles. Sencillamente la astillerense fue la mejor tripulación en aguas de Santander, pese al gran desempeño trasmerano.

La cita con la que se abría la temporada; la espectacular travesía entre Cabo Menor y Los Raqueros, se desarrolló con buena mar y condiciones de reo. Y, sobre todo, sin ningún tipo de incidencia o toque de palas en un formato tan espectacular para el espectador como propicio para ello. Y pasando además por la Península de La Magdalena justo en plena celebración del Día de Cantabria, casi como un evento más de la tradicional y afectiva fiesta montañesa.

La competición arrancó puntual; a las once y media de la mañana con el mano a mano entre los dos botes de Pontejos, que tenía garantizado el trapo en categoría de veteranos y se lo adjudicó, como era de esperar, con su primer equipo. Tomó el relevo la combinada,esa categoría en la que reman juveniles y cadetes y que también tuvo color azulón, en este caso frente a Actividades Náuticas de Castro y Pedreña. Se puede hablar así incluso de triplete astillerense, aunque en esta categoría de promoción lo más importante es consolidar los proyecto de las respectivas canteras de remeros y que los palistas de futuro adquieran experiencia. En esta ocasión fueron tres los barcos en liza y la Federación Cántabra trabaja de para que el próximo año se les unan más.

Lo más espectacular de la mañana llegó a mediodía. En primer lugar, con la prueba femenina. Una que no tenía color o, mejor dicho, uno muy claro: de nuevo el azul. Ni siquiera necesitó Astillero embarcar a su tripulación titular en la San José XII para llevarse con una soberbia autoridad el trapo. El buen trabajo de Camargo no es suficiente para hacer frente a todo un barco de ACT y ya al virar por La Magdalena Astillero aventajaba en más de un minuto a la Virgen del Carmen. No se exprimió en la segunda fase de la regata y no necesitó tampoco un final arrollador para llevarse la bandera con un minuto y 50 segundos sobre la Virgen del Carmen: un tiempo de 22.13.00 frente al 24.03.34 de las camarguesas.

Emoción

Con muy poco margen de tiempo arrancó la competición masculina, abierta de manera testimonial por una Pejinuca que vuelve estar presente en las regatas federativas y cuya salida al agua ya es un éxito. Bogó sola, al ser impar el número de barcos, y llegó a Puertochico con un tiempo de 20.59.14 que le iba a dejar en la anunciada quinta plaza.

Solo tres minutos después habían partido de Cueto Astillero, desde la calle 2, y Castro, que bogó en la 1. La Marinera tiene mucho margen de mejora, cierto, pero aún está lejos de sus rivales. Con una buena boga, Astillero viró ya con 16 segundos de ventaja sobre Castro y la diferencia fue mucho mayor en Puertochico: 42 segundos largos. Quedaba por ver de lo que eran capaces los dos últimos barcos, que de nuevo habían partidos tres minutos más tarde, pero los azulones eran ya candidatos al triplete.

La tanda de honor tampoco estuvo competida. Pronto Pedreña se distanció de Camargo, que desde una calle 2 que no era mala dejaba atrás las balizas de La Mgdalena ya a cinco segundos de los trasmeranos y que finalmente se dejaron 18 segundos y medio en Los Raqueros. La emoción la ponía la lucha contra el cronómetro de Pedreña, que conocedora de la referencia que había marcado la San José tenía como objetivo superar ese tiempo con unos parciales muy ajustados: ambos habían girado por la península en 9.08, con lo que la lucha por el trapo se preveía, como de hecho ocurrió muy ajustada.

Los de Borja Gómez se exprimieron en la segunda mitad de la regata y en una champa final a la que llegaron aún en condiciones de luchar por el título, pero Astillero había tenido un mejor final de regata que los trasmeranos, que con un registro de 19.22.84 se quedaban a esos 1,86 segundos que daban el triunfo a la San José y certificaban el espectacular triunfo astillerense.

Todo en una Bandera Sotileza con once botes en liza, entre todas las categorías. Una buena participación para las difíciles condiciones económicas que atraviesa el remo cántabro y ante la ausencia este año de Santoña en el barco grande.