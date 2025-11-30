El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Pejinuca, en boga este verano en la ARC2. Juanjo Santamaría
Remo

Laredo echará al agua la trainera en la categoría open de la ARC

La Pejinuca ya ha confirmado que cuenta con tripulación suficiente, pero los cupos le obligarán a remar en esta categoría, en la que no se opta al ascenso

Aser Falagán

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:10

Laredo saldrá a competir en la ARC, ya sea en un grupo único o en la categoría tal y como se ha disputado hasta ahora, con Grupo 1 y Grupo 2, pero siempre en categoría Open. Es decir, los pejinos podrán competir en todas las regatas, puntuar y tendrán derecho a luchar por las banderas, pero con un importante matiz: en el caso de que consiguieran una buena clasificación no tendrán derecho al ascenso, ni por vía directa ni por la del play off.

La Pejinuca cuenta con una tripulación lo suficientemente amplia como para competir en la segunda –o tercera– categoría del Cantábrico, pero reforzado por remeros de otros clubes no cuenta con los palistas propios suficientes como para competir con todos los derechos; es decir, para cumplir los cupos necesarios con los que se permite disputar el título, en el caso de la ACT, y los ascensos, en el caso de la ARC.

Lo que sí confirma el club es que, como el año pasado, echará de nuevo el barco grande al agua en las Ligas, sumando así una nueva temporada consecutiva en lo que es la recuperación del club, que remó por última vez en la máxima categoría en 2008 y que tras su inactividad en lo que a la trainera se refiere ha ido recuperando posiciones hasta formar un grupo lo suficientemente amplio.

Mientras, hasta que en el primer trimestre de 2026 no se cierre el plazo de inscripción no se podrá saber con certeza si finalmente hay un solo grupo o dos, algo que depende no solo de los clubes modestos que consigan inscribirse, sino de los barcos de ACT que echen o no una segunda trainera al agua. Para que se produzca la unificación debe haber menos de 18 inscritos. En caso contrario, se mantendrá el sistema actual.

