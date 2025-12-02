Duros golpes con los grandes rivales, en un fin de semana decisivo para los equipos cántabros

Clara Privé Martes, 2 de diciembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

El fin de semana para los equipos sénior de Cantabria se saldó con tres derrotas, una victoria y un empate. Una jornada complicada en la que el tiempo solo ha respetado algunos campos. Por otro lado, en la concentración de escuelas, los más jóvenes pudieron disfrutar nuevamente de las experiencias de este deporte y cabe destacar que este fin de semana debutó el primer equipo exclusivamente femenino de la categoría Sub-12.

Liga Astur-Cántabra - Senior Masculino Sotileza - Universitario Gran ambiente en casa

El mal tiempo no pudo deslucir un gran día de rugby en el campo de rugby del complejo Ruth Beitia en la Albericia protagonizado por los jugadores del Sotileza, Campoó, Balleneros de Castro Urdiales y el Universitario. Por la mañana, las canteras de los 4 clubes realizaron un entrenamiento conjunto en el mismo terreno de juego donde sus mayores se batirían a partir de las 4 de la tarde en un derbi con un ambiente inmejorable y una grada a rebosar de aficionados y simpatizantes.

Fue un partido trabado, con muchas interrupciones provocadas por las indisciplinas señaladas por el árbitro a uno y otro equipo, que se saldó con 6 explusiones temporales, 3 por bando, sacando del encuentro por momentos a jugadores y espectadores. No fué precisamente un buen partido de ninguno de los contendientes. Finalmente, el Uni se llevó la victoria apoyado en su dominio de la melé y en un fondo de armario que les hizo mantener el tipo incluso jugando durante varios minutos de la segunda parte en inferioridad con 3 jugadores menos.

A destacar el gran ambiente y cordialidad entre dos equipos que comparten categorías inferiores y en las que muchos jugadores han sido compañeros durante muchas temporadas.

Melé del derbi. Hugo Sordo Gómez Afición de los equipos bajo las gradas protegiéndose del mal tiempo que acompañó al partido. Hugo Sordo Gómez Jugadores de los dos equipos rivales. GSR Jugadores del Sotileza en una charla con el entrenador. Hugo Sordo Gómez

Liga Regular Senior Femenino Besaya/Cormorán - El Salvador B Tensión hasta el minuto 80

La plantilla femenina se presentaba en Valladolid con numerosas bajas y un banquillo muy reducido contra su principal rival, en el último encuentro de la primera fase de la liga.

El partido se inició con un ensayo de la santanderina Julia Rodríguez en el minuto once, aunque enseguida El Salvador apretó el marcador y alcanzó el descanso con un marcador que dejaba un ensayo transformado por detrás a las cántabras, 17-10.

En la segunda parte, otro ensayo del rival parecía que dejaba al equipo fuera de juego, sobre todo por la falta de dos jugadoras en el campo por expulsiones temporales con tarjetas amarillas. Sin embargo, dos ensayos a falta de cinco minutos - uno en el 74 y el segundo en el 80 - permitieron al equipo femenino empatar en el marcador y llevarse un 24-24 que supo a victoria.

Jugadoras del partido tras su finalización. Besaya-Cormorán Formación de touche de morado las chicas de El Salvador y de negro las cántabras. Besaya-Cormorán

División de Honor B Cormorán - Gipuzkoa Sortzen Demasiadas imprecisiones

El domingo, San Román recibía la 7ª jornada de la competición de DHB en un enfrentamiento contra el segundo clasificado, el Gipuzkoa Sortzen. Los cántabros empezaron el partido con 4 errores defensivos que los visitantes transformaron rápidamente en ensayos. A partir de ese momento, los del Cormorán empezaron a establecer su juego en campo contrario, pero sin lograr transformar en puntos debido a imprecisiones. Finalmente el equipo visitante se llevó una victoria holgada por 10-45.

Es la cuarta derrota para el equipo de División de Honor que se aleja de la cabeza de la clasificación. Sin embargo, el conjunto de Cantabria mostró una mejoría en su juego respecto al último partido fuera de casa.

Una touche en el encuentro del Cormorán y el Gelasaga. Luis Palomeque Un jugador intentando ganar metros con el balón mientras el rival trata de placarlo. Luis Palomeque

Liga Astur-Cántabra - Senior Masculino Besaya/Cormorán - Pilier de Grado Máxima igualdad en Torrelavega

El encuentro entre el tercer y cuarto clasificado de la tabla dio un partido donde tuvo una gran importancia la defensa para el resultado final del marcador. Una gran disciplina y solidaridad con los placajes en el conjunto cántabro permitió llegar al descanso con un marcador que reflejaba un tímido 3-3.

Tras el parón y algunos cambios, se vio descender la intensidad del equipo local y permitió a su rival, el Pilier de Grado, un ensayo cerca de palos. A pesar de que los cántabros tuvieron una gran posesión del balón las imprecisiones en el juego ofensivo dejaron al conjunto con la miel en los labios, con un 6-13 final, pero el consuelo del bonus defensivo ante un rival directo.

Melé a favor del conjunto cántabro. Clara Privé Intento de placaje del balón por parte de dos jugadores del equipo de Pilier de Grao. Clara Privé Momento de ensayo en la segunda parte del partido. Clara Privé

Otras categorías de rugby

Finalmente, las categorías Sub-14 y Sub-16 del Cormorán viajaron a Asturias para enfrentarse a Llanera y Pilier-Cowper-Llanera respectivamente. Ambos conjuntos obtuvieron la victoria desplegando buen juego y disfrutaron de un día de rugby bajo la lluvia. Los partidos disputados permitieron a estas categorías seguir desarrollando su aprendizaje en este deporte.

En negro un jugador del Sub-16 del Cormorán haciendo una carrera con el balón. Cormorán Pasillo de aplausos entre jugadores del Sub-14 al final del partido. Cormorán