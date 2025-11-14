Un fin de semana en pausa salvo para el DHB, que se juega el primer puesto

Clara Privé Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

La liga senior de rugby de Cantabria se toma un respiro este fin de semana en todas sus categorías salvo en División de Honor B, donde el Besaya-Cormorán tendrá la oportunidad incluso de lograr el liderato en la tabla. En esta ocasión, se medirá al líder, el Getxo, que mantiene una ventaja de cuatro puntos tras la derrota cántabra ante el Universitario de Bilbao. Una victoria dejaría a ambos equipos empatados y, en caso de lograr un bonus ofensivo —anotando cuatro ensayos o más—, el conjunto cántabro asaltaría el primer puesto.

El partido se presenta como un gran duelo que, además, podría verse condicionado por la meteorología. Aunque se espera una temperatura agradable, las previsiones de Aemet sitúan las lluvias precisamente entre las cuatro y las seis de la tarde, justo durante el encuentro, cuyo inicio está programado para las 16:30.

Más allá del DHB, el otro choque que se disputará en casa este fin de semana será el del Sub-16 del Besaya-Cormorán, que se enfrentará al UCBS el domingo a las 12:00 en el Campo Municipal de San Román.

Alineación Cormorán Rugby Club

Partido DHB contra Getxo

15 / 11 / 2025

16:30

Campo: Campo Municipal de San Román En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - Guille | 17 - Fran | 18 - Tito | 19 - Belleli | 20 - Rubén 'Lyons' | 21 - Boss | 22 - Edu | 23 - Alex

Competición en otras categorías

Entre los partidos que se disputarán este fin de semana fuera de Cantabria, la categoría Sub-14 del Cormorán y la academia UCBS viajarán a Valladolid para participar en un triangular de escuelas contra el Palencia, el VRAC, el Arroyo y el León. Por otro lado, los Sub-14 del Besaya-Camargo se enfrentarán al Llanera el sábado a las 12:00, y justo después será el turno del Sub-18, que jugará también contra Llanera a las 13:30 horas.