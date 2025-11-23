El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Carreño

---

Matteo Berrettini

---
Final | Copa Davis

Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini

Icono

Ya se conoce el orden de enfrentamientos de esta ronda final y abren fuego Pablo Carreño contra Matteo Berrettini. El segundo punto lo disputarán Jaume Munar y Flavio Cobolli. Si hiciera falta, la pareja española compuesta por Marcel Granollers y Pedro Martínez se medirán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Icono

Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Copa Davis entre España e Italia. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  3. 3

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  4. 4

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  7. 7

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  8. 8

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  9. 9

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  10. 10 La asociación Haz de Lictores condecora a El Diario Montañés por su «dedicación y profesionalidad»

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini

Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini