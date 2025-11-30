España cede su corona

Aser Falagán Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

Necesitaban poco menos que un milagro en Abu Dabi. Pero era domingo, no jueves, así que no tocaba. España cerró el Mundial de SailGP fuera del podio, cedió la corona conseguida el año pasado en favor de Gran Bretaña, nuevo campeón, después de dos últimas regatas en Emiratos Árabes en las que Los Gallos fueron séptimos y terceros. Necesitaban ganar y esperar además errores de Australia, una vez que en la anterior cita de Cádiz ya quedaran bastante descolgados, y finalmente británicos, Australia y la Nueva Zelanda de un viejo conocido de Diego Botín en la vela olímpica como Peter Burling se clasificaron para la gran final de la temporada.

«Hemos peleado hasta la última prueba, soportando la presión de un equipo como Australia, tres veces campeón de la Liga. Podemos estar orgullosos. Ha sido un final de temporada duro, pero los aprendizajes que nos llevamos nos dan fuerza a todos para la próxima temporada», señalaba el santanderino, de nuevo piloto de un barco español que cuajó una gran competición, pero no lo suficiente para esa magnífica remontada.

En cuanto a la competición, Gran Bretaña inaugura su mandato después de tres victorias australianas y la española del año pasado, reivindicando su estatus en la fórmula uno de la vela. Todo pese a la voluntad del equipo español, por segundo día consecutivo. Los Gallos volvieron a intentar la heroica, pero las opciones reales se agotaron pronto. En la primera de las dos mangas del día, la tripulación española logró zafarse con una excelente maniobra del marcaje australiano y hacer una buena salida, relegando a los de Tom Slingsby a la última posición. Sin embargo, durante la carrera, no fueron capaces de escalar posiciones. Por contra, Australia fue remontando hasta adelantar a Los Gallos ya sobre la última boya. Al final, un séptimo puesto que dejaba al barco español sin opciones.

Mejor rendimiento tuvieron, ya sin presión ni opciones, en la segunda regata; una manga para muchas tripulaciones de control, destinada a defender posiciones. El resultado, un tercer puesto parcial para Los Gallos que al menos dejaba un buen sabor de boca, aunque lejos de las aspiraciones de principios de año. España terminaba en la décima posición de la prueba de Abu Dabi. En la final entre los tres primeros de la general, a pesar de una excelente salida de Australia, y tras una carrera con varios cambios de líder, Gran Bretaña terminó imponiéndose, logrando así su primer título.

Una vez finalizada la quinta temporada de SailGP, España mira ya hacia delante, concretamente a Perth (Australia), donde dará comienzo la temporada 2026. Los próximos 17 y 18 de enero, Los Gallos iniciarán su quinta andadura la competición, con el objetivo de recuperar la corona perdida.