España se complica el pase a la gran final de SailGP

Marco G. Vidart Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:02

Fue un combate nulo, porque ninguno de los dos equipos sumó puntos de cara a la clasificación general. Pero por el momento, Australia sigue tercera en esa clasificación y con ello, disputará la gran final. Por ese tercer puesto pelea España, el equipo que lidera el cántabro y campeón olímpico Diego Botín. Pero este sábado Los Gallos no pudieron rendir como quisieron. Arriesgaron tanto en pos de los primeros puestos que fueron penalizados en dos ocasiones. Un quinto puesto, en la tercera regata del día, y un noveno, en la segunda, fueron sus mejores resultados en un día con poco viento en Abu Dabi. El resultado, que España cierra la clasificación provisional de la prueba de los Emiratos, a tres de su gran rival, Australia. Mañana, domingo, a partir de las 11.00 horas, se celebrarán tres carreras de flota antes de la gran final de la temporada, entre los tres primeros clasificados de la general.

En una jornada con poco viento y con los primeros de la general guardando sus cartas, en Abu Dabi brillaron otros barcos. Tras una mala salida en la primera regata, España salió mejor en las otras tres. Tanto que en dos ocasiones les costó una penalización por salida temprana y tuvieron que dejar pasar al resto de la flota. En la tercera manga del día, el quinto puesto de Los Gallos sirvió para recortar uno en la general a Australia y dejar la diferencia en tres, pero de nuevo una mala manga, la cuarta y última, dejó las cosas como estaban.

«Con la flota tan grande y el poco viento, los equipos nos quedamos cerca de la línea de salida y es muy difícil el juego entre pasarse o no. Habíamos hablado de apretar en esa dirección y nos hemos pasado un poquito», señalaba Diego Botín al final de la jornada en los Emiratos. Aún queda una mínima esperanza en la mañana de este domingo, que pasa por una actuación soberbia de Los Gallos y un descalabro de los australianos, pera que el barco español ascienda a la tercera plaza de la general y pueda defender, en la última regata de la temporada, el título que consiguió en la edición de 2024.