Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares en Picos de Europa

El pasado jueves había reabierto al completo tras permanecer parcialmente cerrada por motivos de seguridad

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:17

La Ruta del Cares, una de las más emblemáticas del Parque Nacional de Picos de Europa, ha sido cortada este domingo al paso de senderistas ... a causa de un derrumbe en la vertiente asturiana. El desprendimiento se ha producido en el paraje de 'La Viña', a unos cinco kilómetros de la localidad de Poncebos, en el municipio asturiano de Cabrales, según ha informado a través de su página web el parque nacional.

