El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DMontaña

Un otoño de rutas con Costa Quebrada

El geoparque lanza once propuestas interpretativas y gratuitas

DMontaña DM

DMontaña DM

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El Geoparque Mundial Unesco Costa Quebrada va a poner en marcha este sábado el primer ciclo de Jornadas de Divulgación de Otoño, una programación diseñada del 29 de noviembre al 21 de diciembre para acercar el geoparque a la población local a través de once actividades interpretativas gratuitas guiadas por profesionales.

El objetivo es fomentar la conexión entre las comunidades que habitan el geoparque y los valores naturales, culturales y geológicos que justifican su reconocimiento internacional, a la vez que se desestacionaliza el turismo, ha indicado la asociación en nota de prensa.

La programación abierta a todos los públicos, con inscripción previa obligatoria, comenzará con la salida interpretativa 'Entre alas y acantilados: las aves del Cantábrico', en San Juan de la Canal, este sábado 29 de noviembre; seguida de 'Altamira y Costa Quebrada: el paisaje que sostiene la historia', el día 30.

El 6 de diciembre tendrá lugar 'Tras las huellas del Paleolítico en Peña Jorao', mientras que el 7 de diciembre habrá dos propuestas: 'Villas que cuentan, en Santillana del Mar', y 'Santander bajo nuestros pies'.

El 13 de diciembre se desarrollará 'El espejo celta en Pozo Tremeo' y una segunda sesión de 'Santander bajo nuestros pies en la Catedral'. Al día siguiente, 14 de diciembre, continuará la programación con 'Piedra a piedra'.

Además, el 15 de diciembre el Museo Marítimo del Cantábrico abordará el ámbito marino del geoparque a través de una jornada divulgativa centrada en la relevancia de los 75 kilómetros de superficie marina protegida, que incluirá ponencias de especialistas y la proyección del documental 'Un mar de plásticos'.

La programación continuará el 20 de diciembre con 'Paisaje en movimiento: dunas, pinos y costa viva', en el Pinar de Liencres; y finalizará el 21 de diciembre con 'Suances entre mareas y terrazas'.

Como apoyo a las jornadas, se editarán 300 libretas divulgativas que serán distribuidas en los ayuntamientos del territorio a finales de esta semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  6. 6

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  7. 7

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    El Racing sopesa trasladar la ciudad deportiva a otro municipio al no actuarse para la ampliación
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un otoño de rutas con Costa Quebrada

Un otoño de rutas con Costa Quebrada