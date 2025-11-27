Un otoño de rutas con Costa Quebrada

DMontaña DM Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

El Geoparque Mundial Unesco Costa Quebrada va a poner en marcha este sábado el primer ciclo de Jornadas de Divulgación de Otoño, una programación diseñada del 29 de noviembre al 21 de diciembre para acercar el geoparque a la población local a través de once actividades interpretativas gratuitas guiadas por profesionales.

El objetivo es fomentar la conexión entre las comunidades que habitan el geoparque y los valores naturales, culturales y geológicos que justifican su reconocimiento internacional, a la vez que se desestacionaliza el turismo, ha indicado la asociación en nota de prensa.

La programación abierta a todos los públicos, con inscripción previa obligatoria, comenzará con la salida interpretativa 'Entre alas y acantilados: las aves del Cantábrico', en San Juan de la Canal, este sábado 29 de noviembre; seguida de 'Altamira y Costa Quebrada: el paisaje que sostiene la historia', el día 30.

El 6 de diciembre tendrá lugar 'Tras las huellas del Paleolítico en Peña Jorao', mientras que el 7 de diciembre habrá dos propuestas: 'Villas que cuentan, en Santillana del Mar', y 'Santander bajo nuestros pies'.

El 13 de diciembre se desarrollará 'El espejo celta en Pozo Tremeo' y una segunda sesión de 'Santander bajo nuestros pies en la Catedral'. Al día siguiente, 14 de diciembre, continuará la programación con 'Piedra a piedra'.

Además, el 15 de diciembre el Museo Marítimo del Cantábrico abordará el ámbito marino del geoparque a través de una jornada divulgativa centrada en la relevancia de los 75 kilómetros de superficie marina protegida, que incluirá ponencias de especialistas y la proyección del documental 'Un mar de plásticos'.

La programación continuará el 20 de diciembre con 'Paisaje en movimiento: dunas, pinos y costa viva', en el Pinar de Liencres; y finalizará el 21 de diciembre con 'Suances entre mareas y terrazas'.

Como apoyo a las jornadas, se editarán 300 libretas divulgativas que serán distribuidas en los ayuntamientos del territorio a finales de esta semana.