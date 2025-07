Joaquín Sabina en Santander, la última oportunidad para cantar con el Flaco

Más de cinco décadas lleva Joaquín Ramón Martínez Sabina sobre los escenarios. Una etapa profesional y vital a partes igual que está a punto de ... concluir. El artista del eterno bombín se despide de los escenarios con la gira 'Hola y adiós', que recala dos noches en Santander. La primera hoy, viernes, con entradas agotadas desde pocas horas después de salir a la venta hace meses, y la segunda, el domingo, para la que aún es posible hacerse con una silla –quedan alrededor de 500 entradas disponibles–. Porque, sí, tanto el artista como el público, estarán sentados. Ambas citas comenzarán a las 22.00 horas.

En torno a diez millones de discos ha vendido el de Úbeda en estos cincuenta años de trayectoria, adornada con reconocimientos como la Medalla de Plata de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, la de Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires y de Montevideo, los tres premios Ondas y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical. Con una afilada ironía y más letras que voz, desde sus inicios ha alternado sonidos de rock y pop, con Bob Dylan o George Brassens como modelos a seguir.

Su estilo reconocible se ha filtrado en el imaginario colectivo y son distintas generaciones las que podrían tararear y corear sin problema canciones como '19 días y 500 noches', 'Y nos dieron las diez', 'Princesa', 'Calle Melancolía', Contigo' y 'Peces de ciudad', por mencionar solo algunas de su inabarcable repertorio. Fue posible comprobarlo en su última visita a Cantabria, hace dos años. A comienzos de julio de 2023, en un formato similar, el campo de fútbol de El Malecón de Torrelavega se llenó para compartir una noche de nostalgia y emoción. Parecía entonces que sería la última vez, la última oportunidad de escuchar las canciones de Sabina en directo. Pero el cantante, amigo de ceremonias y simbología, decidió que había que dar una vuelta más al ruedo.

Tras comenzar la gira en Latinoamérica, tiene programadas 36 fechas en España, la mayor parte de ellas con el cartel de entradas agotadas colgado. En la Campa de La Magdalena, que con la música de Sabina da la bienvenida a los ya tradicionales conciertos de verano, se ha instalado una grada específica para la cita con más de 2.000 asientos. Además, según adelantó Guillermo Vega, director de Mouro Producciones, están preparando «una sorpresa muy especial para el 'after party' exclusivo tras el concierto, aquí mismo, en un entorno maravilloso».

Como reza en su despedida, «ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios», pero Sabina se guarda en la manga «el as de reaparecer a placer», sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado. Por si acaso, no pierdan la ocasión de decirle hoy al Flaco 'Hola y adiós'.