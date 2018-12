«Un disco siempre te ayuda a crecer y supone un paso más» Alberto Vaquero y Alejandro Ceballos / Ana Cobo Alberto Vaquero y Alejandro Ceballos | Músicos ANA COBO Santoña Lunes, 3 diciembre 2018, 08:57

El pasado día 24 de noviembre Alium Dúo dio un concierto en el palacio de Albaicín de Santoña con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural. El grupo formado por el trompetista Alberto Vaquero y el guitarrista Alejandro Ceballos nació en el año 2016, pero no ha sido hasta este año que han publicado su primer trabajo discográfico: 'Seda'. Éste se presentó en el Casyc de Santander el pasado 16 de noviembre. Cuentan con una amplia trayectoria en el mundo de la música clásica, ya que su formación musical ha estado relacionada con ésta. Aun así, les gusta atreverse a conocer otros tipos de música que también tiene cabida en su repertorio.

–¿Cómo surge la unión de una trompeta y una guitarra?

–Más que hablar de la unión de nuestros instrumentos, sería más correcto hablar de la conexión entre Alejandro y Alberto. Coincidió que dos personas con una pasión en común por la música y con gran empatía personal tocaban dos instrumentos distintos: uno la guitarra y el otro la trompeta. Nos conocimos hace ya muchos años, pero hace dos que vivimos en la misma ciudad y ahora trabajamos en el mismo centro. Decidimos probar a hacer música independientemente de los instrumentos que tocamos, que en un principio podían no parecer demasiado compatibles. También nos suponía un desafío saber que no hay música compuesta para esta agrupación. Nos llamamos 'Alium' porque significa 'diferente' en latín, y creo que es la palabra que más nos caracteriza como grupo.

–Acaban de sacar su primer disco a la venta, 'Seda', ¿qué ha supuesto?

Hemos trabajado mucho tiempo en este trabajo para darle forma. Por ello, verlo nacer ha sido muy gratificante para ambos. Independientemente de las buenas críticas que hemos tenido, un disco siempre te ayuda a crecer y supone un paso más en tu carrera musical. Un disco también es autoconocimiento, acercarte a tu subconsciente y hablarle muy de cerca.

–¿Qué se puede encontrar en él?

–'Seda' es un proyecto al que le hemos puesto mucho cariño a la hora de grabarlo. Parte de nuestra esencia está en este disco. Los temas que se incluyen en él están compuestos por Alberto y arreglados por los dos. El oyente puede disfrutar de una fusión de diferentes músicas: clásica, jazz, flamenco, tango, folk… Son un total de nueve composiciones, cada una con una historia detrás, contada con mucho mimo y cuidado. Se puede encontrar una tímbrica totalmente diferente y virgen: la mezcla de la trompeta y la guitarra clásica. Pero, sobre todo, puedes encontrar una parte de Alejandro y Alberto. Si algo caracteriza el proyecto es que es diferente y muy personal.

–Tienen una trayectoria clásica, pero les gusta hacer una fusión con otros tipos de música, ¿en qué se inspiran para hacer esas mezclas?

–Sinceramente, no pensamos en hacer ningún tipo de fusión, ya que intentamos no etiquetar nuestra música. Sabemos que es complicado y a veces molesto no llevar una etiqueta, pero a nosotros nos gusta que sea así. Tenemos una trayectoria musical muy marcada por nuestra carrera de clásico, pero la inquietud por ampliar conocimientos nos ha acercado a diferentes estilos musicales, y es normal que quede impregnado en nuestras composiciones, sobre todo porque, como ya hemos comentado, huimos de las etiquetas y componemos lo que nos apetece, sin usar clichés ni atarnos a un estilo concreto. El resultado es menos etiquetable, pero mucho más sincero y representativo de nosotros mismos.

–¿Hay alguna fusión que tengan en mente pero que aún no han llevado a la práctica?

–Como se ha mencionado anteriormente, no pensamos en el tipo de música que vamos a hacer, es en mitad del proceso creativo cuando la composición va cogiendo forma y se empieza a intuir el estilo de la pieza. Intentamos ser sinceros con nuestras raíces y gustos musicales, y partiendo de esa premisa, dejamos que la música que tenemos dentro salga, sin clichés ni estereotipos.