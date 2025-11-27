El festival de música de cámara 'Horizontes' amplía su mirada y se extiende a Santander

Tras su estreno el pasado año en Comillas, el Festival Internacional de Música de Cámara Horizontes Clásicos da un paso más y se extiende a ... Santander en su segunda edición. La cita, impulsada por el músico cántabro Hugo Selles, reunirá a destacados intérpretes internacionales en dos veladas -hoy jueves y el sábado- que invitan a redescubrir la música clásica desde una perspectiva contemporánea, abierta y global. 'Horizontes Clásicos' nació con la vocación de enriquecer la oferta cultural de Cantabria y acercar al público la música de cámara desde una mirada tanto local como internacional. Bajo la dirección artística del pianista y compositor Hugo Selles, el proyecto propone un diálogo entre tradición y modernidad, reivindicando la vigencia de la música clásica como lenguaje capaz de seguir emocionando y transmitiendo valores universales. La edición de este año reunirá a intérpretes de reconocida trayectoria en el panorama europeo. Junto al propio Selles estarán la pianista Kristina Socanski, la saxofonista Heidi Holm-Stømer y los percusionistas Øivind Ulf Stømer y Kristoffer Almås, todos ellos músicos formados en las principales academias nórdicas y habituales en festivales y orquestas internacionales.

El Festival arrancará hoy, a las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales, con un programa centrado en la música para dos pianos y percusión. En el repertorio figura la exigente 'Sonata para dos pianos y percusión' de Béla Bartók, junto a obras del compositor indonesio Steven Tanoto y del estadounidense Steve Reich, uno de los grandes referentes del minimalismo. La segunda jornada llevará de nuevo el festival a Comillas, donde nació el año pasado. Será el sábado, también a las 19.30 horas, en el Centro Cultural El Espolón, con un concierto dedicado a la música escrita o adaptada para saxofón y piano, con obras de Pedro Iturralde, Ragnar Söderlind, Johannes Brahms y Bjørn Kruse.

Programa Hoy, jueves Los pianistas Kristina Secanski y Hugo Selles llegan a la Sala Pereda del Palacio de Festivales con un programa con obras de Tanoto, Bartók y Reich. (19.30 horas)

El sábado, día 29 En El Espolón de Comillas se interpreta, a las 19.30 horas, el concierto 'Música para saxofón y piano' y se presentará el nuevo disco de Hugo Selles.

El programa se completará con la presentación de 'Homenajes', el nuevo disco de Hugo Selles, integrado por dieciocho piezas breves para piano inspiradas en distintas flores y dedicadas a personas cercanas al músico. La ilustradora Sara Fuentes firma el diseño artístico del proyecto, que combina música e imagen en un mismo concepto estético. Pianista, compositor y productor, Hugo Selles es uno de los músicos cántabros con mayor proyección internacional. Formado en varios países europeos, ha ofrecido recitales en Europa, Estados Unidos, Singapur y Australia, y su obra ha sido difundida en radios y publicaciones especializadas de todo el mundo. Su carrera destaca por la amplitud de registros -desde la música clásica al rock progresivo- y su trabajo en grupos como Psychic Equalizer o el Dúo Otero, junto al violonchelista Miguel Díez.

Ampliar Kristina Socanski, una de las participantes en el Festival. DM

Por su parte, la pianista Kristina Socanski, serbio-noruega, es una intérprete versátil con actuaciones en salas como el Carnegie Hall de Nueva York o el Konzerthaus de Berlín. La saxofonista Heidi Holm-Stømer, miembro de la Banda de la Marina Real Noruega, y el percusionista Øivind Ulf Stømer, con más de veinticinco años de trayectoria en la misma formación, forman un dúo reconocido por su originalidad y su capacidad de conexión con el público. El también noruego Kristoffer Almås, colaborador habitual de la Filarmónica de Oslo y del percusionista Colin Currie, completa el elenco de artistas invitados.

Las entradas para estos conciertos están disponibles en la web del Palacio de Festivales -para la cita en Santander- y en la página oficial de Hugo Selles -para la de Comillas-. El festival cuenta con la colaboración de Musical San Fernando y la Escuela de Música Incanto.