El músico Hugo Selles, fundador del Festival, participa en los conciertos y presenta nuevo disco. Enrique Guerra

El festival de música de cámara 'Horizontes' amplía su mirada y se extiende a Santander

La iniciativa, creada por el pianista cántabro Hugo Selles, celebra su segunda edición hoy y el sábado con conciertos en el Palacio de Festivales y en El Espolón de Comillas

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tras su estreno el pasado año en Comillas, el Festival Internacional de Música de Cámara Horizontes Clásicos da un paso más y se extiende a ... Santander en su segunda edición. La cita, impulsada por el músico cántabro Hugo Selles, reunirá a destacados intérpretes internacionales en dos veladas -hoy jueves y el sábado- que invitan a redescubrir la música clásica desde una perspectiva contemporánea, abierta y global. 'Horizontes Clásicos' nació con la vocación de enriquecer la oferta cultural de Cantabria y acercar al público la música de cámara desde una mirada tanto local como internacional. Bajo la dirección artística del pianista y compositor Hugo Selles, el proyecto propone un diálogo entre tradición y modernidad, reivindicando la vigencia de la música clásica como lenguaje capaz de seguir emocionando y transmitiendo valores universales. La edición de este año reunirá a intérpretes de reconocida trayectoria en el panorama europeo. Junto al propio Selles estarán la pianista Kristina Socanski, la saxofonista Heidi Holm-Stømer y los percusionistas Øivind Ulf Stømer y Kristoffer Almås, todos ellos músicos formados en las principales academias nórdicas y habituales en festivales y orquestas internacionales.

