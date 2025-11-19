Pilar González Ruiz Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Si hay un nombre propio en la agenda musical del fin de semana en Cantabria, ese es el de Fito Cabrales. El cantante y guitarrista abre su gira, al frente de los Fitipaldis, este viernes en Santander, con una segunda cita el sábado. Ambas con entradas agotadas desde apenas unas horas después de haber salido a la venta, allá por el mes de abril. 'Aullidos Tour' es el nombre de la nueva y esperada gira, dos años y medio después de su último trabajo, que tras arrancar en la capital cántabra, como es habitual en los últimos años, recorrerá otras 26 ciudades.

Per antes, también hay propuestas para todos los gustos; esta tarde, en la sede de ADIC en Santander el nuevo disco de Paco San José y Julio Martínez, titulado «Cantabria América», un álbum que combina música andina y cántabra. Con entrada libre hasta completar el aforo. El trabajo pretende recordar la importancia que ha tenido el puerto de Santander y sus gentes en la conquista, la población y la cultura de América.

Poco después (19.30 horas), La Vorágine acogerá la BurbuListeningParty, que consistirá en una escucha compartida del nuevo disco de Burbu, 'Fear of a Burbu Planet'. Canción por canción, aprovecharán para compartir secretos y anécdotas del proceso creativo un día antes de que el disco vea la luz.

Y el Rvbicón recibirá hoy a Daniel Sueiro Trío (21.00 horas). La formación liderada por el pianista madrileño Daniel Sueiro, explora el camino trazado por los grandes tríos de piano jazz estadounidenses. Completan el trío el contrabajista Arjun Ramdas (Bangalore, India) y el batería Nikiforos Bournousouzis (Atenas, Grecia). Un espectáculo que fusiona música, cine, historia y emociones.

Y mañana, jueves, Tim Easton regresa a las Cajas de Música. Referente de la canción americana y virtuoso guitarrista con tres décadas de trayectoria, a principios de 2023 lanzó un EP de 20 canciones llamado 'North American Songwriter' y el año próximo publicará 'Firehouse'. Estará en El Almacén de Little Bobby, desde las 20.30 horas.

Cines Embajadores (20.30 horas) dedicará la noche a las Divas del Jazz; Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday y Sarah Vaughan. Cobrarán vida con la voz de María Zerpa, Andrés Comesaña al piano y Moisés Melchor a la trompeta que interpretarán versiones de sus canciones más emblemáticas.

Y en la sala Rock Beer The New, otra mujer, Rocío Veiga, ofrecerá un concierto con sus nuevas composiciones (21.00 horas).

Viernes

La jornada del viernes viene cargada de opciones. En el Palacio de la Magdalena se podrán escuchar los éxitos de Abba, Queen y Los Beatles a la luz de las velas, en dos pases, a las 19.00 y 20.45 horas.

También el viernes, presentación audiovisual de Luis Avín Fernández, DJ Mercadonegro, en el Centro Cultural Eureka sobre la mitológica cumbia colombiana, cumbia amazónica peruana, cumbia villera argentina, México y la cumbia rebajada... 'Cumbia viral', a partir de las 20.00 horas.

En Supersonic Discos, primera listening party con Dabelha, en la que los asistentes podrán escuchar sus canciones y hablar sobre la inspiración de esta artista cántabra (19.00 horas) y Anna Setton llegará con sus ritmos de jazz y la bossa nova al Cine Los Ángeles (20.00 horas).

En el Real Club de Regatas se rendirá homenaje a Juan Carlos Calderón (20.00 horas) de la mano de la asociación cultural ProBoca, mientras que la sala Rock Beer The New será escenario de la X edición del Infest. Bajo el título de 'La aventura continúa' la primera de las dos jornadas contará con las bandas Ósserp, Gyoza y Wet Cactus. La segunda jornada será el sábado con La Milagrosa, Mountain Stew y Carencias Afectivas (20.30 horas). Entradas anticipadas en tiq.es.

En cuanto a las salas de gran formato, Escenario Santander recibirá a Destroyer y Eleanor Friedberger, dentro del ciclo Son Estrella Galicia, presentando 'Dan´s Boogie' (21.30 horas) y en la sala Kaya actuarán los raperos madrileños Midas Alonso y Ardo440 (23.00 horas).

Sábado y domingo

En su amplia programación de tributos, Escenario Santander tendrá el sábado 'Maneras de vivir', que recuperará las canciones de Fito y Fitipaldis, Barricada, Rosendo y Leño (21.30 horas).

Y en El Reino Ecobar, de Cabezón de la Sal, doble propuesta. El viernes, electrónica con F. Colina y Russian Roulette y el domingo, blues desde Italia con Sir Jo Cocchi& Balta Bordoy en sesión vermú (13.30 horas)

Y Los de Marras, una de las bandas más queridas en el rock nacional, con 8 discos de estudio a sus espaldas y otro en directo, recalan esa misma noche en sala Kaya (22.30 horas).

Antes, Sunday Jam Session en BNS Street Food (17.30 horas), abierta a todos los instrumentos, y en el Mupac, Tresboliyu Folk pondrá la música tradicional para celebrar el Día de la Música (18.oo horas).

Y jornada de celebración, también el sábado, por el 30 Aniversario de Los Tupper, en la sala Rock Beer The New, acompañados por Royal Podencos y de antiguos componentes de la banda (21.30 horas).

En la misma sala, el domingo (20.00 horas), conciertos de Yvgoslavia, un dúo de enfoque minimalista y darkwave; Xeeland, el proyecto minimalista de ambient/drone de Jason Stoll y Gravelved, industrial, dub, dark, atmosphere, electronic y post punk. Y para cerrar la agenda, Javi Lost presenta su nuevo disco, 'Hoy no vuelve' en formato dúo, en el Bar Rvbicón (20.30 horas).