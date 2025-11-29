DMúsica * Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:54 Comenta Compartir

Formados en 2.010 sobre una sucia tienda de pollo frito en Holloway Road (Londres), MFC Chicken tocan crudo rock and roll y rhythm blues, impulsado por el saxo, reviviendo el espíritu del sonido del rock'n'roll del Pacific Northwest, y tratando temas que van desde la comida rápida a los corazones rotos.

Desde aquellos primeros días, este potente grupo de rock and roll ha lanzado 5 LP y un puñado de singles en sellos como Dirty Water Records (Reino Unido), Chaputa Records (Portugal) y Folc Records (España).

El grupo, con Spencer Evoy (Saxo/ Voz principal), Ravi Low-Beer (batería), Zig Criscuolo (Bajo/voces) y Dan Dan Criscuolo (Guitarra/Voces), ha incendiado el Reino Unido y Europa en cientos de conciertos con el sonido de «la música que escuchaban los Sonics y The Wailers».

Si te encanta bailar pero odias la música contemporánea, si estás desesperado por escuchar el rock'n'roll de vuelta a sus raíces, si tienes hambre del plato más grasiento del menú de baile de rhythm and blues, entonces estás definitivamente listo para el sonido indescriptible e imparable de MFC Chicken.