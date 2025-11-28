La doble mayoría de edad de Diamantes Musicales a ritmo de blues y rock La asociación torrelaveguense celebró, contra viento y marea, su XXI aniversario con los conciertos de Susan Santos y Jeff Espinoza& The Gypsy Runners

Manuel Quintana Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Los Diamantes Musicales celebrábamos nuestro XXI aniversario. Recuerdo que en los ochenta se decía que cumplías la doble mayoría de edad al llegar a los 21. Así que cumplíamos nuestra doble mayoría de edad. (Hasta el 78 la mayoría de edad se alcanzaba con los veintiuno).

En esta ocasión nos vimos obligados a renunciar al Teatro Concha Espina, nuestro hábitat natural, y hacer la muda al Marqués de Santillana, donde no contamos con los mismos servicios y comodidades que en el teatro de todos los torrelaveguenses. Pero bueno, es lo que tiene ser víctima de la animadversión de la edil de Cultura, que nos niega el pan y la sal hasta límites insospechados. Alcanzando incluso lo personal. Por suerte o por desgracia, me consta que no somos los únicos, y que en la ciudad son legión las asociaciones culturales que han tenido sus propios encontronazos con la titular de la Concejalía de Cultura de Torrelavega. En fin…

Para este aniversario tan especial para nosotros habíamos preparado un menú muy a nuestro gusto. Con mucho blues, mucho rock and roll y con mucha guitarra. Si el año pasado, en nuestro XX Aniversario, traíamos a la ciudad a Ana Popovic, la figura mundial del Blues, este teníamos la suerte de contar con Susan Santos, una guitarrista española superlativa que poco tiene que envidiarle y que ya está en el camino para ser una estrella mundial.

Para completar el menú, ofrecíamos un primer plato a cargo de Jeff Espinoza & The Gypsy Runners. Jeff es un cantante de blues californiano, aunque afincado en Madrid hace años, y en cuyo caso también estamos hablando de una figura internacional en su género.

Jeff Espinoza y los Gypsy Runners:

Tras un día muy largo, pero en el que casi todo salió bien, a las 20.05 empezábamos con Jeff Espinoza y los Gypsy Runners que son Kaster Jones al piano Korg y teclados Hammond, Oskar Sánchez al bajo, Pablo Escalona a la batería, y el virtuoso Gaby Jogeix a la steel guitar y la SG. Todos ellos comandados por un enorme Jeff Espinoza

El californiano presento el primer tema 'Hobo's Highway', que habla de los vagabundos durante la Gran Depresión y que la empiezan a modo coral con las cuatro voces para después continuar como un blues triste. 'Orphan Train' es otro blues en la misma línea. La voz de barítono de Jeff ya había calentado y empezado a exhibirse. 'El Diablo' es una canción incluida en su último disco y es un tema con un aire muy Western, muy en la línea de Johnny Cash.

Siguieron con 'Wings Upon Your Feet' tema que dijo que había compuesto para su madre y empieza como un medio tiempo con mucha presencia del piano. Es un tema muy espiritual, casi como un góspel, y que termina con unos riffs muy poderosos de Gaby con la SG.

'Lost Dogs of The Universe' da título a su último disco y empieza con una melodía de piano para dar entrada a toda la banda en un tema que resulto ser muy springsteeniano.

'México' es un tema que saldrá en su próximo disco y en el que Jeff habla de sus raíces – su abuelo es mejicano-. Se trata de un rock sureño con muchas influencias de Los Lobos. En 'Drinking Blues' pidieron la colaboración del público y acabaron gustándose.

'I Aint living Long Like This' es la única versión que se concedieron en este tema de Waylon Jennings. 'Betrayal Blues' también tiene un toque muyspringsteeniano.

El final se acercaba cuando Jeff dijo que tocarían una o dos más antes de afinar. 'Gypsy Runner' es un tema de su primer disco. Y nos contó la historia de que él de joven era un runner que incluso corría maratones y entrenaba mucho. Solía pasar corriendo por un campamento gitano y una niña siempre le gritaba; «Por ahí viene el corredor gitano». Y que de ahí saco el nombre de la banda.

Terminaron con 'Sarah' un tema muy intimista para cerrar semejante bolazo y en donde recuperaron la Slide guitar. Gaby solo la utilizó en la primera y en la última, soportando el peso de la tocata la SG.

SUSAN SANTOS

Muchas ganas había en Diamantes Musicales de tener a Susan Santos en Torrelavega.

'Snakebites' sirvió para que todo el mundo viera que Susan es una guitarrista superdotada. Y encima zurda, lo que le da un rollazo brutal. En sus shows siempre usa dos Telecaster; una color turquesa con el golpeador marfil, que es con la que aparece en la portada de su álbum 'Sonora' y otra Telecaster Bone de los 50 de madera, (como la que usa Bruce Springsteen).

Siguió con un blues más clásico llamado 'Have Mercy' donde también nos demostró sus tremendas dotes vocales. Perfectamente secundada por Javi y José a la Base Rítmica y que la han acompañado toda esta Gira 'Sonora Tour'.

'Fever' es un Rhythmanblues con muchísimo ritmo y con un estribillo muy coreable. Con 'What I Want' siguió dando caña. Susan es un torbellino sobre el escenario. Tiene que ser una auténtica pesadilla para los fotógrafos porque no para quieta ni un segundo de la energía que tiene.

Cambio a la Fender de madera para 'RattleSnake' que es un blues del pantano. Y para la cual subieron a un cuarto miembro, Paco, que hizo unas percusiones con la tabla de lavar al más puro estilo de Louisiana, el Zydeko y demás.

'Hot Rod Lady' es el tema que abre 'Sonora' y te transporta mentalmente a las carreteras americanas y las Road Movies.

Siguió con la Telecaster de madera para 'So Long' que es uno de mis dos temas favoritos de la zurda. Y es un tema al que le saco muchas influencias a Tom Petty. Sin solución de continuidad siguió con mi otro tema favorito de su repertorio…. 'Call Me Tonight' que tiene un toque springsteeniano que me encanta. Además se da la casualidad que mis dos temas favoritos los toca con la misma Telecaster. 'Woodoo Wheels' es un rock and roll poderoso de los de toda la vida que acabaron con un ritmo frenético.

'Blind Woman' es otro rhythm and blues que ya nos iba acercando al final.

Nos dio las gracias a Diamantes Musicales teniendo un recuerdo muy bonito hacia nosotros, para presentar 'Skin and Bones' que es un rock and roll y desde luego no tiene nada que ver con Foo Fighters.

Terminado este tema se despidieron. Para volver con el bis del último tema que no fue otro que 'Let it Ride' que también es el encargado de cerrar el 'Sonora', donde recuperó la Telecaster de madera para tocar este tema mucho más seventies, incluso cercano a Hendrix. Y dando por concluida la velada y el aniversario de Diamantes Musicales. Tremendo el bolazo de Susan Santos una vez más y tremenda su técnica a las seis cuerdas donde alterna el picking con la púa para dejar todo el patio de butacas con la boca abierta. Un lujo tener a esta guitarrista en Torrelavega. No me cabe ninguna duda que si en vez de llamarse Susan Santos y ser de Badajoz se llamara Suzzanne Scott o Springsteen y fuera de Chicago o Tennessee ya estaría considerada una estrella Mundial

Gracias Susan Santos.

Por lo demás…. Solo despedirme y agradecer a los que nos acompañasteis en esta fría noche norteña en la navegación de este navío llamado Diamantes Musicales, en la que estos tres locos enamorados de la música continuamos embarcados; en una travesía cada vez más difícil y en la cual la singladura final ya está muy cerca. Gracias Diamantes Musicales, por haberme dado estos años tan bonitos. Con mucho curro, algunos sinsabores, pero muy bonitos.

Parafraseando a Lemmy, «Si crees que eres demasiado viejo para el Rock and Roll, entonces lo eres».