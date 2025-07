Pilar González Ruiz Santander Miércoles, 23 de julio 2025, 16:14 Comenta Compartir

«Todo esto comienza porque me gusta trabajar en la noche», dice Alejandro Agüero. El joven campurriano está al frente de la discoteca El Paso, en Reinosa. Una aventura en la que une trabajo y pasión, pues lo suyo viene de lejos. «Desde pequeño empecé con la música, me hice DJ y finalmente pensé; ¿por qué no tener una sala y ser promotor de la misma?». Dicho y hecho.

Lo hizo, a sus veinte años, con la ayuda de su padre, a finales de marzo del pasado año. Ambos comparten un carácter emprendedor con el que, tras darle unas vueltas a la idea, decidieron dar el paso hacia El Paso, valga la redundancia. «Es una manera de aprender para luego, quizá, ir abriendo nuevos territorios y discotecas; por algo hay que empezar». Siempre ha «pensado a lo grande».

Ser DJ es, a su juicio, «la gran ventaja que puedo tener, porque cuento con contactos que pueden estar en el programa de la sala». Levantar el teléfono y llamar a un compañero del sector «se nota mucho», dice. Del «¿Cómo voy a hacerlo? A «voy a probar».

Este ámbito, afirma entre risas, «es difícil de explicar». «Donde hay discoteca se mueve más y donde no, mucha gente se va fuera». En Reinosa la tradición también tiene su peso y «la verdad es que hay muchos DJs para la zona que es», razona. «Ha gustado siempre, pero está bien que la escena crezca y vaya adquiriendo conocimientos». Las redes sociales también han influido en la variedad.

Cada uno pincha su música y hay que tener en cuenta los horarios y el tipo de público «porque cada uno tiene sus días y su momento». Desde sus contemporáneos de veinte años hasta los de la edad de su padre «que escuchan música que yo no he escuchado nunca». También hay modas; «Tik Tok hace mucho daño; hay canciones que están quemadas, pero al público le gustan y tienes que atender a lo que les gusta». Piezas «que no son temazos, pero ha puesto de moda una persona famosa».

Lo que más le duele en materia de legislación son las restricciones sonoras. «Me gusta que haya muy buen sonido en sala, pero estamos cada vez más restringidos». Tampoco ayudan los horarios; donde hace años se podía prolongar hasta las 9 de la mañana, ahora a las 5 toca cerrar. En su caso, El Paso tiene posibilidad de abrir hasta las 4, un par de horas más en época de fiestas. De martes a domingo abre a las cinco de la tarde. En función de los eventos, tiene que comenzar con la actividad antes de la previsto «porque si no no me daría tiempo a que actuasen todos los DJ programados».

En Reinosa, «cada uno tiene lo que tiene y se lo trabaja a su manera», dice sobre el ecosistema del ocio nocturno. Agüero tiene «muy mimada» las condiciones de su sala. Ha invertido mucho «en pijotadas», como las llamas, que mejoran la experiencia de sonido. «Muchos DJs que vienen a pinchar me dicen que esto no lo hay ni en Madrid». Las luces son «brutales», celebra y, como las salas grandes, tiene un lanzador de Co2. «Todo, en global, hace que una sala no muy grande en Reinosa, cuando viene alguien que conoce otros locales, queda asombrado».

El objetivo final: «Que la gente que quiera venir a bailar, baile, se puedan pegar una fiesta y se lo pasen bien».