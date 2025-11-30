Al servicio del blues, Fellows tocan hoy en El Reino Ecobar

DMúsica * Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

Manuel García, guitarra, voz y Manuel López, batería, forman Fellows, la banda vallisoletana que hoy recala en El Reino Ecobar de Cabezón de la Sal en sesión vermú (13.30 horas).

Llevan más de diez años «enamorados y al servicio del blues». De ese blues sencillo y deslavazado propio de los 50, tal y como lo interpretaron artistas como Lightnin Hopkins o John Lee Hooker, que se encuentran entre sus referentes.

A Fellows les interesa especialmente ese periodo en el que trataban de electrificar aquellas composiciones que venían de lo rural y lo hacian al margen del estilo Chicago.

Su último disco, 'Blues Recording' ha sido grabado completamente en directo «porque así lo hacían todos los music@s a los que hoy presentanmos respeto con estas canciones». Eligiendo las primeras tomas, «sabiendo que no son perfectas», porque buscan la energía y espontaneidad que ellos rebosaban en sus composiciones.