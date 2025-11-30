El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de trabajadores autónomos en Madrid. E. P.

Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»

Se manifiestan en 21 ciudades españolas para exigir los mismos derechos que los trabajadores asalariados y reclamar la exención del IVA

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

Los autónomos se han sumado este domingo a la ola de manifestaciones que en estos últimos meses están recorriendo las calles españolas. La Plataforma ciudadana ... por la Dignidad de los Autónomos ha convocado protestas en 21 ciudades para pedir tener los mismos derechos que los trabajadores asalariados: «Estamos asfixiados», han denunciado, al tiempo que han reclamado, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como «recaudadores del Estado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Virgen de la Peña
  2. 2

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  3. 3

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  4. 4

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  5. 5

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  6. 6

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  7. 7

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Mora estrena su nuevo Skoda Fabia con victoria
  10. 10 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»

Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»