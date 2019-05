Uno de cada cinco autónomos trabaja todos los días de la semana Lorenzo Amor, presidente de ATA. / Efe Un 76% no se coge ningún día de baja al año y tres de cada cuatro disfruta de menos de 20 días de vacaciones LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 21 mayo 2019, 12:51

La nueva ley de control horario no afecta a los autónomos. Y menos mal, pues en su inmensa mayoría realizan jornadas superiores a las ocho horas reglamentarias. Es más, prácticamente ocho de cada diez trabajan nueve horas al día o más e incumplen, por tanto, el límite establecido en el Estatuto de Trabajo que fija como máximo de horas que se pueden trabajar en un año en 1.826, según se desprende de un informe presentado hoy por la asociación ATA.

De hecho, más de uno de cada cuatro emprendedores (un 28% de un colectivo formado por más de 3,2 millones de personas) asegura que pasa la mitad de su día trabajando y que su jornada laboral es de 11 horas o más cada día, al tiempo que para otro 29% su jornada no baja ningún día de las 10 horas diarias y un 21% dedica nueve horas a su negocio o trabajando para él. Así, tan solo el 15% de los autónomos cuenta con una jornada laboral normal, acorde a la legislación: unas 8 horas al día.

A la vista de estos datos, la mitad de los autónomos dedica a su negocio entre 45 y 55 horas semanales y otro 30% entre 55 y 65 horas; es decir, ocho de cada diez autónomos trabajan más de 45 horas a la semana. A su vez, un 18% de los autónomos destina a su empresa entre 35 y 45 horas semanales, mientras que un 1% apenas no llega a las 35 horas y otro 1% supera las 65 horas a la semana.

Además de estas largas jornadas, el nivel de desconexión que tienen de su trabajo es mínimo, puesto que uno de cada cinco trabaja todos los días de la semana y no se cogen ni un solo día para su descanso personal. De igual manera, su grado de implicación es tal, que el 73%, esto es, tres de cada cuatro, disfruta de menos de 20 días de vacaciones al año y solo un 5% se coge más de 30 días de descanso.

«No son súper héroes, pero a veces lo parecen», apuntó Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y es que un 76% de los autónomos no se han dado de baja por enfermedad ni han dejado de trabajar ni un solo día al año, aunque eso no significa que tengan una salud de hierro, sino que muchos se ven obligados a acudir al trabajo enfermos. «Cuando un autónomo se da de baja es porque realmente está mal y no puede hacerse cargo de su negocio», explicó Amor, que dijo que por eso la cifra de autónomos de baja por enfermedad es muy inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena pero los días de media de las bajas son mucho más largos: 92 días de media frente a los 39 de los asalariados.