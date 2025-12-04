BBVA crece entre los jóvenes, con un 46,3% más de altas digitales hasta septiembre en España

R.C. Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:14 Compartir

BBVA continúa consolidando su posición en el mercado español, especialmente entre los clientes de menor edad. Según los últimos datos de la entidad, las altas digitales de clientes jóvenes en España se han incrementado un 46,3%, hasta septiembre, lo que demuestra la fortaleza de la propuesta de valor diseñada para acompañar a este segmento de clientes en sus primeras decisiones financieras. Todo ello ha llevado a que los canales digitales sigan siendo la opción preferida de los jóvenes para darse de alta en BBVA, ya que el 60% del total se hacen de esta forma.

Sin comisiones, solo por ser joven

La renovación de la propuesta de valor de BBVA para los jóvenes responde al objetivo de ofrecerles una experiencia más ágil y personalizada. El banco ha potenciado su ecosistema digital con nuevas funcionalidades, productos de inversión y soluciones financieras pensadas para acompañar a esta generación en cada etapa de su vida.

Todos los clientes menores de 30 años pueden disfrutar de una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, con tarjetas sin coste. Además, conscientes de que la flexibilidad es clave en esta etapa, los usuarios tienen la posibilidad de abrir segundas cuentas sin costes para gestionar sus finanzas de forma individual o compartida, independientemente de la edad del cotitular, facilitando la gestión de gastos comunes o proyectos personales.

Viajar sin barreras

La movilidad es fundamental para este perfil. Al viajar al extranjero, la tarjeta de los jóvenes incluye el 'Pack Viajes Estándar' sin coste adicional. Este servicio les permite operar sin comisiones fuera de España y sin límite de operaciones ni de importe, incluso los fines de semana, e incluye tres retiradas de efectivo en cajeros al mes sin comisiones por parte de la entidad.

Acompañamiento en el ahorro y la inversión

BBVA también quiere que los jóvenes se sientan acompañados en sus primeros pasos en la inversión y en sus hábitos de ahorro. Asimismo, se premia a los buenos hábitos con la remuneración del ahorro con hasta un 6% a los clientes que consigan apartar mes a mes una cantidad de sus ingresos habituales y recurrentes. A final de cada mes, el banco bonificará el dinero que se haya ido apartando de la nómina, pensión o prestación por desempleo hasta un máximo de 20 euros al mes durante 3 meses.

Todos los clientes menores de 30 años pueden disfrutar de una cuenta gratuita y 100% digital, con tarjetas sin coste

La aplicación de BBVA permite, además, crear apartados de ahorro que sirven como una hucha digital, ya que el cliente puede reservar ahí el dinero que desee, separándolo de la cuenta corriente.

En cuanto a la inversión, la entidad ha puesto a disposición diez fondos pensados para distintos colectivos de clientes, incluidos los jóvenes, con formación incluida y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa en el primer año. Además, la entidad ha ampliado su oferta con productos adaptados a las nuevas tendencias: BBVA fue la primera entidad de crédito en España en ofrecer la compraventa y custodia de bitcoin (BTC) y ether (ETH) con la autorización de la CNMV conforme al Reglamento MiCA. Desde su lanzamiento, el 20% de los inversores en criptoactivos de BBVA son menores de 30 años.

Innovación tecnológica: IA y privacidad

La inteligencia artificial también se ha vuelto protagonista en la 'app' de BBVA, ya que permite que cada cliente tenga organizada la aplicación de manera diferente de acuerdo a sus hábitos. El nivel de personalización será tan avanzado que los usuarios podrán crear, a través de la tecnología de Apple Intelligence, un diseño personalizado para las tarjetas disponibles en el entorno digital de la 'app'

Junto a la personalización, la privacidad es otro eje fundamental gracias al 'Modo discreto' de la app, una funcionalidad que oculta los datos sensibles y saldos al detectar una segunda mirada en la pantalla o al estar en lugares públicos.

Además de su potente ecosistema digital, la entidad respalda su acompañamiento con más de 1.800 oficinas y 4.500 cajeros

La 'app' de BBVA va mucho más allá. Además del renovado asistente virtual 'Blue', que ahora es capaz de responder a las dudas de los clientes con lenguaje natural, la 'app' incorpora un nuevo 'coach' financiero. Este entrenador hace un primer diagnóstico de los ingresos, gastos, ahorro y préstamos del cliente y detecta oportunidades de mejora. El 'coach' hace sugerencias de herramientas de ahorro o propuestas de reducción de gastos por categorías, según los patrones de gasto del cliente.

Acceso a la vivienda y presencia física

BBVA acompaña también a los jóvenes en el acceso a la vivienda, con hipotecas que financian hasta el 95% del valor del inmueble, sin comisión de apertura ni gastos de notaría, gestoría o registro. Actualmente, más de un tercio de las hipotecas contratadas en la entidad corresponden a clientes menores de 35 años. BBVA también apoya a los jóvenes a través del programa de 'avales ICO para jóvenes y familias'.

Finalmente, BBVA acompaña al joven dónde y cuándo lo necesita. A su potente ecosistema digital se suma el respaldo de más de 1.800 oficinas repartidas por toda la geografía nacional y más de 4.500 cajeros automáticos que ofrecen un servicio integral y cercano.