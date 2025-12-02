El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario eruopeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. EFE

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

El comisario europeo de Transportes asegura que la Comisión Europea está «abierta a todas las tecnologías», tras la carta del canciller alemán Friedrich Merz

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parece haber dado sus frutos. El ... comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este martes al diario alemán 'Handelsblatt' que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que abre la puerta a que el Ejecutivo comunitario revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos, tal y como piden estos dos Estados miembros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  3. 3

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  6. 6 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  7. 7

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035