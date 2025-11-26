Cantabria lideró el aumento del absentismo en el segundo trimestre del año con un 9,2% El último informe de Randstad señala además que las faltas al trabajo en España sin motivo justificado se ha duplicado desde 2013

El absentismo laboral en España sin motivo justificado se ha duplicado desde los mínimos históricos de 2013, al pasar del 3,8% de las horas pactadas al 7% actual, según un informe de Randstad Research recién publicado. La misma actualización se enfoca no sólo en las faltas sin explicación, también apunta a que en el país está despuntando el absentismo por incapacidad temporal (IT), que está en el 5,5% cuando hace doce años estaba en un 2,3%. Y Cantabria no sólo no es ajena a este problema, sino que está liderando, porque la región registró en el segundo trimestre de 2025, con un 9,2%, la mayor tasa de ausencias (justificadas y no justificadas) de todas las comunidades.

El absentismo marcó en el conjunto nacional mínimos históricos en 2013 y posteriormente fue aumentando ligeramente hasta que se disparó como consecuencia del covid-19, pasando del 5,2% de finales de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria, al 7% actual. En el caso del absentismo por IT, es decir, el que cuenta con una baja médica, ha pasado del 3,8% de las horas pactadas del último trimestre de 2019 al 5,5% de la actualidad.

Una vez concluida la pandemia,Randstad subraya que la pérdida de horas de trabajo por la falta de profesionales en su puesto de trabajo, lejos de suavizarse se ha mantenido en niveles elevados. De hecho, marcó máximos históricos en el primer trimestre de 2022, en un repunte de contagios de covid-19, al llegar al 7,1% en el general y al 5,7% en el caso de la IT.

Por sectores, el absentismo injustificado se situó en el segundo trimestre de este año en el 7,4% en el caso de la industria, en el 7% en los servicios y en el 5,5% en la construcción. En el absentismo por IT, los datos varían desde el 5,7% en la industria, el 5,5% en los servicios y el 4,6% en la construcción.

Se trata de una situación generalizada en todo el país, aunque hay zonas con más incidencia. En el caso de Cantabria es la comunidad que registró un mayor absentismo en el segundo trimestre de 2025, con un 9,2%, seguida de Canarias con un 8,8%. Tras ellas se sitúan País Vasco (8,6%), Galicia (8,4%) y Asturias (8,1%), todas ellas muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral.

Por el contrario, los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,5%), Comunidad de Madrid (6,1%), La Rioja (6,1%) y Comunidad Valenciana (6,4%). En líneas generales, Randstad subraya que Canarias, Extremadura y Asturias lideran el incremento histórico del absentismo desde 2008. Canarias ha pasado del 5,3% de 2008 al 8,8% del segundo trimestre de este año, mientras que Extremadura ha pasado del 4,3% al 6,8% y Asturias, del 5,1% al 8,1%.

Tras la pandemia

«El absentismo laboral se disparó durante la pandemia y, lejos de remitir una vez superada la crisis sanitaria, se ha mantenido en unos niveles elevados, lo que constituye un problema grave para las empresas españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, y perjudicando la competitividad», ha argumentado Valentín Bote, director de Randstad Research.

Desde Randstad apuntan que el aumento del absentismo desde la pandemia se debe a una combinación de factores, como el incremento de las bajas relacionadas con la salud mental. «A ello se suma la saturación del sistema sanitario, lo que alarga las bajas, y un cambio cultural que ha normalizado no acudir al trabajo sin estar en plenas condiciones, configurando un escenario en el que las ausencias son más frecuentes y de mayor duración», ha afirmado Bote.