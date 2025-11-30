El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En el centro, Arasti junto a Luigi dell'Olio, vicerrector de Investigación de la UC; Jesús collado, decano de Económicas, y miembros de la Consejería.

Cantabria prepara un Plan Estratégico Industrial para mejorar la competitividad de su economía

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Innovación, lidera un proyecto participado por la UC y que fija su horizonte en el año 2030

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:31

Las reglas del juego están cambiando. Incertidumbre permanente, recomposición de la influencia mundial, sectores a la baja... Por contra, un auge claro de la digitalización, ... la inteligencia artificial e industrias vinculadas a los chips y a las nuevas fuentes energéticas. Un tablero renovado al que Cantabria quiere adaptarse para no errar el tiro. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Industria, ha comenzado a elaborar un Plan Estratégico Industrial con el objetivo de avanzar en el nuevo modelo productivo para la Comunidad. Como retos generales, fortalecer la competitividad, resiliencia y capacidad de innovación del tejido industrial local, objetivos que tienen en cuenta el imperativo impulso a la transición digital y ecológica. Una brújula alineada a los ecosistemas para los próximos años ya definidos a nivel europeo y nacional.

