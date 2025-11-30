Cantabria prepara un Plan Estratégico Industrial para mejorar la competitividad de su economía

Las reglas del juego están cambiando. Incertidumbre permanente, recomposición de la influencia mundial, sectores a la baja... Por contra, un auge claro de la digitalización, ... la inteligencia artificial e industrias vinculadas a los chips y a las nuevas fuentes energéticas. Un tablero renovado al que Cantabria quiere adaptarse para no errar el tiro. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Industria, ha comenzado a elaborar un Plan Estratégico Industrial con el objetivo de avanzar en el nuevo modelo productivo para la Comunidad. Como retos generales, fortalecer la competitividad, resiliencia y capacidad de innovación del tejido industrial local, objetivos que tienen en cuenta el imperativo impulso a la transición digital y ecológica. Una brújula alineada a los ecosistemas para los próximos años ya definidos a nivel europeo y nacional.

Para ello, la Consejería ha formado un grupo de trabajo con la Universidad de Cantabria (UC) para la elaboración del documento, con horizonte en el año 2030. Como antesala, Sodercán e institución académica han firmado un convenio para el proyecto, que liderará la Administración y contará con el conocimiento de todos los agentes del ecosistema autonómico.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, recuerda que el sector secundario vive actualmente una profunda transformación y cambios muy rápidos, en los que aspectos como la descarbonización, la digitalización y la autonomía estratégica están reconfigurando con celeridad las estructuras sectoriales regionales y las cadenas de valor globales. «Se trata de un momento determinante en el que queremos poder actuar de la forma más informada posible», señala.

Para la concreción del documento el Gobierno aportará su conocimiento del tejido industrial cántabro y marcará los objetivos a conseguir. La Universidad ayudará a ordenar la información y aportará su capacidad de análisis. El Plan se elaborará además «contando con un panel de expertos tanto de Cantabria como externos que garantizan una visión global y especializada; con las empresas locales; y con la participación de los principales agentes económicos y sociales de la región, para de forma conjunta poder definir una orientación estratégica más completa e informada de la realidad industrial y un plan de acción».

El proyecto igualmente buscará fortalecer otras iniciativas ya en desarrollo como la I Agenda Digital de Cantabria; el I Plan de Internacionalización; o el Plan Director de Suelo Industrial.

Alineado con Europa

El conocido como 'Informe Draghi' sobre 'El futuro de la competitividad europea' ya marcó el camino a los países integrados en la UE. Esa referencia pretende tomar el Ejecutivo cántabro como base para su trabajo con la UC. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, instaba a una nueva política industrial comunitaria basada en la innovación, la descarbonización y la autonomía estratégica.

Estas guías servirán de sustento al Plan Estratégico Industrial, identificando sectores clave, oportunidades de participación en proyectos europeos y marcos regulatorios que faciliten inversión. Como complemento, infraestructuras industriales competitivas o cualquier consideración que permita impulsar la aplicación del informe en la industria. Para Arasti, «la planificación estratégica se ha posicionado como un pilar fundamental para la resiliencia y la autonomía».