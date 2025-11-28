El comité de Dynasol convoca una protesta para exigir la jornada laboral continuada La manifestación tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre

DM Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:29

UGT y CCOO han convocado para el martes, 2 de diciembre, una concentración ante la fábrica de Dynasol Elastómeros en Gajano (Marina de Cudeyo) para exigir la implantación de la jornada laboral continuada estipulada en el convenio colectivo y rechazar la negativa de la empresa a negociar su aplicación.

En un comunicado conjunto, CC OO y UGT, que cuentan con la mayoría del comité de empresa de Dynasol en Cantabria, explican que este tipo de jornada laboral «demandada desde hace años» está estipulada en el convenio colectivo de Repsol Química, al que está adherida la planta cántabra y su plantilla de 270 trabajadores.

Los dos sindicatos han detallado que el propio convenio de Repsol Química estipula que «la regulación del horario del personal a jornada normal se establecerá de forma que garantice el cumplimiento de la jornada anual pactada y la duración de la jornada intensiva se negociará en cada centro de trabajo».

Según señalan, en la actualidad más de un centenar de trabajadores de fábrica de Gajano se verían afectados por este modelo de jornada. Los sindicatos exigen que «se implante de inmediato, pues ya ha pasado por un referéndum en el que fue respaldada por un 87 % de la plantilla», añaden