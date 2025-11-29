El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álvaro Buitrago y Luis Alvear, en sus oficinas de Dimenso ubicadas en en Canal Square, Boston. DM

Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro

Luis Alvear y Álvaro Buitrago han lanzado Dimenso, una herramienta con la que brindan apoyo a los laboratorios para acelerar la labor científica

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:42

Pedir a Alexa que nos apunte determinado producto en la lista de la compra o que reproduzca nuestra canción favorita. Tener un asistente virtual en ... las casas ya no es algo inusitado a estas alturas. Pero los laboratorios aún son un territorio por colonizar en este aspecto, y en eso están trabajando dos cántabros desde EE UU, Luis Alvear (Santander, 2001) y Álvaro Buitrago (Santander, 2001), que han decidido emprender con su propio proyecto, al que han bautizado como Dimenso y que ha nacido con el objetivo de ayudar a los investigadores a optimizar y agilizar sus estudios y trabajos de campo. «Queremos acelerar el descubrimiento científico todo lo posible ofreciendo un producto ganador», explican.

